Fenerbahçe'de İsmail Kartal çok sinirlendi! Antalyaspor maçında hakeme tepki...

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Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, Antalyaspor'u 3-2'lik skorla mağlup etti.

KARTAL'IN 11 TERCİHİ

Tecrübeli teknik adam, İrfan Can Eğribayat yerine Dominik Livakovic'e, Jayden Oosterwolde yerine Ferdi Kadıoğlu'na, Alexander Djiku yerine Serdar Aziz'e, kart cezalısı İsmail Yüksek yerine Miha Zajc'a ve İrfan Can Kahveci yerine Cengiz Ünder'e ilk 11de şans verdi. Fenerbahçe'nin Antalyaspor ilk 11inde şu isimler yer aldı;

Livakovic, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Becao, Ferdi Kadıoğlu, Zajc, Fred, Cengiz Ünder, Szymanski, Tadic, Dzeko.

İSMAİL YERİNE ZAJC

Sarı-lacivertli ekipte MKE Ankaragücü maçında kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen İsmail Yüksek'in yerine kimin oynayacağı belirsizliğini koruyordu.

İsmail Kartal, milli oyuncunun yerine bu bölgede Miha Zajc'ı görevlendirdi. Sloven oyuncu, bu sezon ligde ilk kez bir maçta ilk 11de sahaya çıktı.

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BECAO'NUN KARTI SONRASI ÇOK SİNİRLENDİ

Karşılalmanın 28. dakikasında Adam Buksa'yı faulle durduran Rodrigo Becao sarı kart gördü.

Tecrübeli savunma oyuncusu bu kart sonrası Halil Umut Meler'e tepki gösterdi.

İsmail Kartal da bu karar çok sinirlendi. Şiddetli itirazlar sonucunda Meler, İsmail Kartal'ı sarı kartla cezalandırdı.