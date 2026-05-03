Fenerbahçe'de ıslıklanan Edson Alvarez'den gece yarısı paylaşım!

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2026 12:01

Süper Lig'in 32. haftasında evinde Başakşehir'i 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'de ligde şubat ayından sonra ilk kez süre bulan Edson Alvarez, taraftarın protestosu ile karşılaşmıştı. Maçın ardından Alvarez'den paylaşım geldi.

Süper Lig’in 32. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Başakşehir’i 3-1 yendi. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 28, 57 ve 72. dakikalarda Talisca kaydetti. Bu sonuçla birlikte sarı-lacivertliler, lider Galatasaray'ın kaybettiği haftada bitime iki maç kala puan farkını 4'e indirdi.

Edson Alvarez, maçın 90. dakikasında oyuna dahil oldu. Taraftarların ıslıklı protestosuyla karşılaşan Meksikalı futbolcu, maç bitiminde sahada kalıp rejenerasyon idmanı yaptı.

Mücadele sonrası Alvarez, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Tanrı iyidir. Her zaman. Zamanlaması mükemmeldir, asla erken değil, asla geç değil. Çok özledim."

