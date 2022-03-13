Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Fenerbahçe'de İsak Vural ve Barcelona gerçeği!

#Fenerbahçe#Barcelona#İsak Vural
Fenerbahçede İsak Vural ve Barcelona gerçeği

Avrupa futboluna damgasını vurması beklenen İsak Vural’ın Fenerbahçe’ye transfer olmasının heyecanı yaşanıyor. 16 yaşındaki genç yetenek, Kadıköy’de yepyeni bir tarih yazmak için hazırlanırken İsak'a Barcelona'nın da talip olduğu ortaya çıktı.

Haberin Devamı

Fenerbahçe her zaman Türk futbolunda şaşalı transferler, ünlü yıldızlar ve dünya çapında hamlelere imza atmıştır. Alex’ten Roberto Carlos’a, Toni Schumacher’den Anelka’ya Van Hooijdonk’tan Van Persie’ye Nani’den Okocha’ya Mesut Özil’den Ariel Ortega’ya kadar birçok dünya yıldızı Kadıköy’e getirildi.

Ancak 28 Şubat 2022 tarihinde Fenerbahçe’de çok özel bir imza geldi. 16 yaşındaki İsak Vural resmen sarı-lacivertli renklere bağlandı.

Fanatik'in haberine göre Barcelona’nın ve Benfica’nın peşinden koştuğu genç yetenek rotasını İstanbul’a çevirdi. Bu sezon amatör lisansıyla sezonu kapatacak olsa da özellikle gelecek sezon A takım kadrosunda yer alacak ve maçlara çıkabilecek. U19 takımıyla maçlara çıkması beklenen yetenekli yıldızın ilk karşılaşması şimdiden iple çekiliyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Barcelona#İsak Vural

BAKMADAN GEÇME!

Putinin korkutan yalnızlığı Rus gazetecinin yazdıkları endişe yarattı..

Putin'in korkutan yalnızlığı! Rus gazetecinin yazdıkları endişe yarattı..

#Vladimir Putin
Savaşın kaderi buna bağlı... Çin şimdi ne yapacak

Savaşın kaderi buna bağlı... Çin şimdi ne yapacak?

#Çin
‘Acıların Kadını’ Bergenin doktoru anlattı: Bir an olsun yüzünde umutsuzluk görmedim

‘Acıların Kadını’ Bergen'in doktoru anlattı: Bir an olsun yüzünde umutsuzluk görmedim

#Bergen

BAKMADAN GEÇME!

Putinin korkutan yalnızlığı Rus gazetecinin yazdıkları endişe yarattı..

Putin'in korkutan yalnızlığı! Rus gazetecinin yazdıkları endişe yarattı..

#Vladimir Putin
Savaşın kaderi buna bağlı... Çin şimdi ne yapacak

Savaşın kaderi buna bağlı... Çin şimdi ne yapacak?

#Çin
‘Acıların Kadını’ Bergenin doktoru anlattı: Bir an olsun yüzünde umutsuzluk görmedim

‘Acıların Kadını’ Bergen'in doktoru anlattı: Bir an olsun yüzünde umutsuzluk görmedim

#Bergen