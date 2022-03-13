Fenerbahçe'de İsak Vural ve Barcelona gerçeği!

Haberin Devamı

Fenerbahçe her zaman Türk futbolunda şaşalı transferler, ünlü yıldızlar ve dünya çapında hamlelere imza atmıştır. Alex’ten Roberto Carlos’a, Toni Schumacher’den Anelka’ya Van Hooijdonk’tan Van Persie’ye Nani’den Okocha’ya Mesut Özil’den Ariel Ortega’ya kadar birçok dünya yıldızı Kadıköy’e getirildi.

Ancak 28 Şubat 2022 tarihinde Fenerbahçe’de çok özel bir imza geldi. 16 yaşındaki İsak Vural resmen sarı-lacivertli renklere bağlandı.

Fanatik'in haberine göre Barcelona’nın ve Benfica’nın peşinden koştuğu genç yetenek rotasını İstanbul’a çevirdi. Bu sezon amatör lisansıyla sezonu kapatacak olsa da özellikle gelecek sezon A takım kadrosunda yer alacak ve maçlara çıkabilecek. U19 takımıyla maçlara çıkması beklenen yetenekli yıldızın ilk karşılaşması şimdiden iple çekiliyor.