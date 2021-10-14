Fenerbahçe'de İrfan Can sevinci! Takımla birlikte...

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmanda sarı-lacivertliler pas çalışmalarının ardından çift kale maç oynadı.
Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Sarı-lacivertli ekipte İrfan Can Kahveci kademeli olarak takımla çalışmalara başladı.
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