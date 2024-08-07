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Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'ye Avrupa'dan iki talip!

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#Fenerbahçe#Transfer#İrfan Can Kahveci
Fenerbahçede İrfan Can Kahveciye Avrupadan iki talip
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 07, 2024 21:52

Fenerbahçe'nin Fransız ekibi Lille'e 2-1 yenildiği Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu maçında frikikten şahane bir gol atan milli yıldız İrfan Can Kahveci'nin Avrupa'dan iki talibi olduğu belirtildi.

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Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında deplasmanda Lille'e 2-1 mağlup olduğu maçta harika bir gole imza atan İrfan Can Kahveci için yeni bir transfer iddiası ortaya atıldı.

AVRUPA'DAN İKİ EKİP İSTİYOR

Daha önce Suudi ekiplerinden gelen teklifleri kabul etmeyen İrfan Can Kahveci'ye Fransa'dan Monaco, İtalya'dan ise Lazio'nun talip olduğu kaydedildi.

Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre; Monaco ve Lazio, Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci'nin transfer şartlarını soruşturmaya başladı.

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ASTRONOMİK TEKLİF GELMEZSE...

Fenerbahçe'de geçen sezon 46 resmi maça çıkan İrfan Can, 18 gol ve 12 asistlik katkı verdi.

Sarı-lacivertli kulübün astronomik bir teklif gelmediği sürece ayrılığa izin vermeyeceği bilgisine ulaşıldı.

Öte yandan Fenerbahçe yönetimi, transfer döneminin ardından sözleşmesi 2025 yılının Haziran ayında bitecek olan İrfan Can Kahveci ile yeni kontrat görüşmelerine başlayacak.

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#Fenerbahçe#Transfer#İrfan Can Kahveci

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