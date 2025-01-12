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Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'nin sözleşmesi resmen uzatıldı

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#FENERBAHÇE#İrfan Can Kahvec#Süper Lig
Fenerbahçede İrfan Can Kahvecinin sözleşmesi resmen uzatıldı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 12, 2025 14:09

Fenerbahçe, yeni sözleşme konusu uzun zamandır gündemde olan futbolcu İrfan Can Kahveci ile sözleşme uzattığını resmen açıkladı.

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Fenerbahçe, iç transferde İrfan Can Kahveci'yle sözleşme yeniledi. Sarı-lacivertliler, deneyimli oyuncusunun sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı.

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İrfan Can Kahveci'nin mevcut kontratı sezon sonunda bitiyordu. 29 yaşındaki futbolcu, 2020/21 sezonunun devre arasında Başakşehir'den sarı-lacivertli kulübe transfer olmuştu.

Maaşında iyileştirme yapılan 29 yaşındaki futbolcu, sezonun ikinci yarısından itibaren yeni sözleşmesindeki miktarı kazanacak.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

İrfan Can Kahveci bu sezon Fenerbahçe formasıyla 22 maçta sahaya çıktı.

Milli futbolcu, bu karşılaşmalarda 1 gol ve 2 asistle oynadı.

Fenerbahçe'nin paylaşımı:

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#FENERBAHÇE#İrfan Can Kahvec#Süper Lig

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