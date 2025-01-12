Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'nin sözleşmesi resmen uzatıldı

Fenerbahçe, iç transferde İrfan Can Kahveci'yle sözleşme yeniledi. Sarı-lacivertliler, deneyimli oyuncusunun sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı.

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İrfan Can Kahveci'nin mevcut kontratı sezon sonunda bitiyordu. 29 yaşındaki futbolcu, 2020/21 sezonunun devre arasında Başakşehir'den sarı-lacivertli kulübe transfer olmuştu.

Maaşında iyileştirme yapılan 29 yaşındaki futbolcu, sezonun ikinci yarısından itibaren yeni sözleşmesindeki miktarı kazanacak.

İrfan Can Kahveci'nin paylaşımı



"İyi ki bu Çubuklu sevdayı birlikte yaşıyoruz, iyi ki Fenerbahçe!💛🩵"pic.twitter.com/gPHPxrAQMa