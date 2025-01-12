Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'nin sözleşmesi resmen uzatıldı

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Fenerbahçe, iç transferde İrfan Can Kahveci'yle sözleşme yeniledi. Sarı-lacivertliler, deneyimli oyuncusunun sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı.
İrfan Can Kahveci'nin mevcut kontratı sezon sonunda bitiyordu. 29 yaşındaki futbolcu, 2020/21 sezonunun devre arasında Başakşehir'den sarı-lacivertli kulübe transfer olmuştu.
Maaşında iyileştirme yapılan 29 yaşındaki futbolcu, sezonun ikinci yarısından itibaren yeni sözleşmesindeki miktarı kazanacak.
İrfan Can Kahveci'nin paylaşımı— Spor Arena (@sporarena) January 12, 2025
"İyi ki bu Çubuklu sevdayı birlikte yaşıyoruz, iyi ki Fenerbahçe!💛"pic.twitter.com/gPHPxrAQMa
BU SEZONKİ PERFORMANSI
İrfan Can Kahveci bu sezon Fenerbahçe formasıyla 22 maçta sahaya çıktı.
Milli futbolcu, bu karşılaşmalarda 1 gol ve 2 asistle oynadı.
Fenerbahçe'nin paylaşımı:
🤝 Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci ile sözleşme imzaladığını bu video ile duyurdu 👇pic.twitter.com/BnjU1NpHg3— Spor Arena (@sporarena) January 12, 2025