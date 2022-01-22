Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'den Sivasspor maçı yorumu: 'İyi yoldayız'

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Beyaz Saray Bidenın gafını toparlayamadı Putin krizi fırsata çevirdi...Beyaz Saray Biden'ın gafını toparlayamadı! Putin krizi fırsata çevirdi...#ABD
Demirören Şirketler Grubundan asılsız iddiaya 5 kuruşluk davaDemirören Şirketler Grubu'ndan asılsız iddiaya 5 kuruşluk dava!#Demirören Şirketler Grubu
Pedro Henriquenin frikik golü olay oldu Berke Özerin üzüntüsü...Pedro Henrique'nin frikik golü olay oldu! Berke Özer'in üzüntüsü...#Fenerbahçe
Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alınmıştı Sedef Kabaş tutuklandıCumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alınmıştı! Sedef Kabaş tutuklandı#Sedef Kabaş
Bakan Koca İstanbulu işaret ederek uyardı: Büyük ciddiyetle uygulanması gerekiyorBakan Koca İstanbul'u işaret ederek uyardı: 'Büyük ciddiyetle uygulanması gerekiyor'#Koronavirüs
Bir uyarı daha... Dikkat yoğun kar geliyor... Canlı yayında saat verdiBir uyarı daha... Dikkat! yoğun kar geliyor... Canlı yayında saat verdi#Meteoroloji
F.Bahçe Sivasta yine kazanamadı İki gollü maçta çelme...F.Bahçe Sivas'ta yine kazanamadı! İki gollü maçta çelme...#Fenerbahçe Maçı
Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyetinden skandal karar Milli sporcunun Türkiyeye getirilmesi engellendiGüney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti'nden skandal karar! Milli sporcunun Türkiye'ye getirilmesi engellendi#Hentbol Avrupa Şampiyonası
MSB duyurdu: Saldırı hazırlığındaki 10 terörist etkisiz hale getirildiMSB duyurdu: Saldırı hazırlığındaki 10 terörist etkisiz hale getirildi#MSB
Akhisar Belediyespor Başantrenörü Cengiz Karadağ, maç sırasında kalp krizi geçirdiAkhisar Belediyespor Başantrenörü Cengiz Karadağ, maç sırasında kalp krizi geçirdi#Cengiz Karadağ
Karaveliden maça damga vuran karar Çok şaşırtmıştı ama haklı çıktı, 99 gün sonra ilk kez...Karaveli'den maça damga vuran karar! Çok şaşırtmıştı ama haklı çıktı, 99 gün sonra ilk kez...#Beşiktaş
Sosyal medyada gündem olmuştu Kira yardımı isteyen çiftle ilgili şoke eden açıklamaSosyal medyada gündem olmuştu! Kira yardımı isteyen çiftle ilgili şoke eden açıklama#Ataşehir
Bakan Nebatiden kur korumalı mevduat açıklaması: 184 milyar liraya ulaştıBakan Nebati'den kur korumalı mevduat açıklaması: 184 milyar liraya ulaştı#Nureddin Nebati
Resmen akın ettiler... 1 haftada satışlar 3 kat arttıResmen akın ettiler... 1 haftada satışlar 3 kat arttı!#Sömestir
Tacizle suçlanan Prens Andrewnun eski çalışanı anlattı: Gece, oyuncak ayıları ile uyuyorduTacizle suçlanan Prens Andrew'nun eski çalışanı anlattı: Gece, oyuncak ayıları ile uyuyordu#PRENS ANDREW
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'den Sivasspor maçı yorumu: 'İyi yoldayız'

#Fenerbahçe#İrfan Can Kahveci#Süper Lig
Fenerbahçede İrfan Can Kahveciden Sivasspor maçı yorumu: İyi yoldayız

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci, Süper Lig'de Sivasspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

Haberin Devamı

Süper Lig'de Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

'İYİ YOLDAYIZ'

Mücadeleyi değerlendiren İrfan Can Kahveci, "Türkiye'nin en zorlu deplasmanlarından birindeydik, 2 gün önce maç oynamıştık, saha da biraz ağırdı ama bunlar bahane değil. İlk yarı istediğimiz gibi gitti. İkinci yarı Sivasspor golü bulmak için biraz daha bastırdı. İkinci yarı onlara uyduk. İlk yarıdaki gibi oynarsak, iyi yoldayız. İnşallah ilk yarıdaki gibi devam ederiz" dedi.

İrfan Can sözlerini, "1-0'dan sonra da 2-3 net pozisyonumuz vardı. Bunları gol yapmamız lazım 3 puanı almak için. İnşallah diğer maçlarda bunları yaparız" ifadeleriyle tamamladı.

ZAJC: 'MEMNUN DEĞİLİZ'

Fenerbahçe'nin tek golünü atan Miha Zajc ise "Zor bir maç oldu. İlk yarı itibarıyla yarattığımız şanslar vardı, 1 veya 2 gol daha atabilirdik. Maçın sonlarına doğru yarattığımız şanslar vardı ama bunları gerçekleştiremedik ve maç 1-1 sona erdi. Bu sonuçtan dolayı memnun değiliz" şeklinde konuştu.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#İrfan Can Kahveci#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!

Bilimsel olarak kanıtlandı Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

Bilimsel olarak kanıtlandı! Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

#Kadın
Hemen olup kurtulayım diyenler var... Omicronda en büyük tehlike: REHAVET

'Hemen olup kurtulayım diyenler var...' Omicron'da en büyük tehlike: REHAVET

#Omicron
Sinema tarihini değiştiren çıplak fotoğraf skandalı... O pembe elbisenin hikayesi

Sinema tarihini değiştiren 'çıplak fotoğraf skandalı'... O pembe elbisenin hikayesi!

#Marilyn Monroe

BAKMADAN GEÇME!

Bilimsel olarak kanıtlandı Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

Bilimsel olarak kanıtlandı! Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

#Kadın
Hemen olup kurtulayım diyenler var... Omicronda en büyük tehlike: REHAVET

'Hemen olup kurtulayım diyenler var...' Omicron'da en büyük tehlike: REHAVET

#Omicron
Sinema tarihini değiştiren çıplak fotoğraf skandalı... O pembe elbisenin hikayesi

Sinema tarihini değiştiren 'çıplak fotoğraf skandalı'... O pembe elbisenin hikayesi!

#Marilyn Monroe