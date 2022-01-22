Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'den Sivasspor maçı yorumu: 'İyi yoldayız'

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Süper Lig'de Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

'İYİ YOLDAYIZ'

Mücadeleyi değerlendiren İrfan Can Kahveci, "Türkiye'nin en zorlu deplasmanlarından birindeydik, 2 gün önce maç oynamıştık, saha da biraz ağırdı ama bunlar bahane değil. İlk yarı istediğimiz gibi gitti. İkinci yarı Sivasspor golü bulmak için biraz daha bastırdı. İkinci yarı onlara uyduk. İlk yarıdaki gibi oynarsak, iyi yoldayız. İnşallah ilk yarıdaki gibi devam ederiz" dedi.

İrfan Can sözlerini, "1-0'dan sonra da 2-3 net pozisyonumuz vardı. Bunları gol yapmamız lazım 3 puanı almak için. İnşallah diğer maçlarda bunları yaparız" ifadeleriyle tamamladı.

ZAJC: 'MEMNUN DEĞİLİZ'

Fenerbahçe'nin tek golünü atan Miha Zajc ise "Zor bir maç oldu. İlk yarı itibarıyla yarattığımız şanslar vardı, 1 veya 2 gol daha atabilirdik. Maçın sonlarına doğru yarattığımız şanslar vardı ama bunları gerçekleştiremedik ve maç 1-1 sona erdi. Bu sonuçtan dolayı memnun değiliz" şeklinde konuştu.

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