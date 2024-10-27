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Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Osayi-Samuel kararı!

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#Transfer#İrfan Can Kahveci#Osayi-Samuel
Fenerbahçede İrfan Can Kahveci ve Osayi-Samuel kararı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2024 10:57

Fenerbahçe'de sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan İrfan Can Kahveci ve Osayi-Samuel için düğmeye basıldı.

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Fenerbahçe, sezon sonunda sözleşmeleri bitecek olan yıldız futbolcularıyla yeniden anlaşmak için harekete geçti. Fanatik'i haberine göre Mourinho'nun talebi üzerine İrfan Can Kahveci ve Bright Osayi-Samuel'in menajerleriyle temasa geçilecek ve kısa süre içerisinde masaya oturulacak.

Sarı-lacivertli kulübün iki futbolcuyada zamlı olarak 3 yıllık kontrat önereceği belirtildi.

Öte yandan sözleşmeleri 2027'de bitecek olan Jayden Oosterwolde ve İsmail Yüksek'in de maaşlarına zam yapılması gündemde.

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#Transfer#İrfan Can Kahveci#Osayi-Samuel

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