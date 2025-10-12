×
HABERLERSpor Haberleri

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun kadro dışı!

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ekim 12, 2025 17:41

Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un kadro dışı kaldığını duyurdu.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması;

"Futbol A Takımı oyuncularımızdan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun alınan karar gereği kadro dışı bırakılmıştır.

Kamuoyuna duyurulur."

TEDESCO'DAN 'ONAY' İDDİASI

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, iki futbolcu da teknik direktör Domenico Tedesco onayıyla kadro dışı kaldı.

SARAN, KARARINA İLİŞKİN KONUŞACAK 

Öte yandan başkan Sadettin Saran, çarşamba günü kararın nedenlerine ilişkin açıklama yapacağı öğrenildi.

Sarı - lacivertli kulüpten dün yapılan açıklamada Saran'ın, 15 Ekim Çarşamba günü saat 11.00’de, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü'nde gündeme dair bir basın toplantısı düzenleyeceği belirtilmişti. 

AYRILIKLARIN DEVAMI GELDİ

Fenerbahçe, gün içerisinde yaptığı açıklamalar ile Futbol A Takım İletişim Direktörü Alper Yemenciler ve Diyetisyen Cenk Özyılmaz'ın görevine son verildiğini duyurmuştu.

