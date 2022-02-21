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Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci takımla çalıştı

#Fenerbahçe#İrfan Can Kahveci#Slavia Prag
Fenerbahçede İrfan Can Kahveci takımla çalıştı

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi Play-Off turu ikinci maçında Slavia Prag ile deplasmanda oynayacağı mücadelenin hazırlıklarına başladı.

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UEFA Konferans Ligi Play-Off turu ikinci maçında Slavia Prag ile karşılaşacak sarı-lacivertli ekipte Hatayspor maçında ilk 11’de görev alan futbolcular rejenerasyon çalışmasıyla günü tamamlarken, diğer oyuncular ise ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladıkları idmanı, pas çalışmalarıyla noktaladı.

İRFAN CAN KAHVECİ TAKIMLA ÇALIŞTI

İrfan Can Kahveci ve Mesut Özil takımla birlikte çalışırken; Luiz Gustavo, Filip Novak ve Kim Min-Jae günü tedavi programları ile tamamladı.

İstanbul'daki ilk mücadelede rakibine 3-2 mağlup olan Fenerbahçe, 24 Şubat Perşembe günü Eden Arena'da oynayacağı Slavia Prag maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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#Fenerbahçe#İrfan Can Kahveci#Slavia Prag

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