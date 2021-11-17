Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci takımla çalıştı

Haberin Devamı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı.

İdman, çift kale maçın ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Luiz Gustavo günü bireysel saha çalışmalarıyla tamamladı, Altay Bayındır salonda çalışmalarını sürdürdü. Enner Valencia'nın ise tedavisine devam edildi.

Bir süredir takımdan ayrı çalışan İrfan Can Kahveci, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Galatasaray derbisinin hazırlıklarını sürdürecek.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ezeli rekabette Fenerbahçe ve Galatasaray 394. kez karşı karşıya gelecek...

Haberin Devamı