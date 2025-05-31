Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci son haftalarda açıldı!

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Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Konyaspor'u 2-1 mağlup etti.

FENERBAHÇE'DE PERDEYİ İRFAN CAN AÇTI

Sarı-lacivertlilerde maça 11'de başlayan İrfan Can Kahveci, 75. dakikada fileleri havalandırdı. Sofyan Amrabat'ın kendi yarı alanından verdiği uzun topunu takip eden İrfan Can, ceza sahası sağ çaprazda gelişine yaptığı vuruşta kaleci Deniz'in üzerinden meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

İrfan Can Kahveci'nin şık golü 🔥pic.twitter.com/1qmJLb2Zhj — Spor Arena (@sporarena) May 31, 2025

ÜST ÜSTE 2 MAÇTA GOL

29 yaşındaki hücum oyuncusu Atakaş Hatayspor maçından sonra bugün de gol kaydederek, üst üste 2 karşılaşmada gole imza attı.

Geçtiğimiz sezon takımın en çok skor katkısı yapan isimlerinden olan İrfan, bu sezon formasına uzak kaldı. Ligde 8'i ilk 11 olmak üzere 26 maçta görev yapan İrfan Can, sezonu da 2 golle tamamladı.

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Milli futbolcunun UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde de 1 golü bulunuyor.

TARAFTARDAN BÜYÜK DESTEK

Sarı-lacivertli tribünler, milli futbolcu İrfan Can Kahveci'ye önemli destek verdi.

Maç içerisinde bölüm bölüm İrfan Can lehine tezahüratlarda bulunan taraftarlar, 29 yaşındaki oyuncunun şık golünün ardından da büyük sevinç yaşadı.