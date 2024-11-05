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Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci şoku!

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#Fenerbahçe#İrfan Can Kahveci#Sakatlık
Fenerbahçede İrfan Can Kahveci şoku
Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2024 10:38

Fenerbahçe, Trabzonspor maçında sakatlanan İrfan Can Kahveci'nin sol üst arka adele kas tendon bileşkesinde kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı.

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Trabzonspor maçında oyuna sonradan giren, asist yapan ve maçın sonlarına doğru sakatlanan İrfan Can Kahveci'yle ilgili Fenerbahçe'den yapılan açıklamada; "Profesyonel Futbol A Takımımızda, Trabzonspor karşılaşmasında yaşadığı sakatlık problemi nedeniyle Maslak Acıbadem Hastanesinde MR görüntülenmesi gerçekleştirilen oyuncumuz İrfan Can Kahveci’de; sol üst arka adele kas tendon bileşkesinde kısmi yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Milli arayı kaçıracak olan yıldız futbolcunun yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

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#Fenerbahçe#İrfan Can Kahveci#Sakatlık

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