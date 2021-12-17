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Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci sevinci! 'Golle döneceğim'

#Fenerbahçe#İrfan Can Kahveci#Beşiktaş
Fenerbahçede İrfan Can Kahveci sevinci Golle döneceğim

Fenerbahçe'de yıldız futbolcu İrfan Can Kahveci, Beşiktaş karşısında sahalara dönecek olmanın heyecanını yaşıyor. Milli yıldızın iki maçlık cezası sona erdi. İrfan Can Kahveci, Beşiktaş derbisinde forvet arkasında yeniden Mesut Özil’in partneri olacak.

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Fenerbahçe 'nin yıldız futbolcusu İrfan Can Kahveci, Beşiktaş karşısında sahalara dönecek olmanın heyecanını yaşıyor.

Fanatik'in haberine göre yıldız futbolcu, “Formama kavuşacağım için çok mutluyum. Gaziantep yenilgisi, liderle farkı 9 puana indirme şansımızı kullanamadık. Taraftarımız kadar biz de çok fazla üzüldük. Şimdi tek yapacağımız, Beşiktaş derbisini kazanarak üst sıralara tutunmaya devam etmek. Rakibimiz de bizim gibi inişli çıkışlı bir süreç yaşıyor ama tabi ki onların durumu bizi ilgilendirmiyor. Tek düşüncemiz derbiyi kazanıp taraftarımızı mutlu etmek. Benim de tek hedefim, Beşiktaş maçında sahalara golle dönüş yaparak tribünleri selamlamak” diye konuştu.

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Müthiş ikili yeniden buluşuyor

Milli yıldızın iki maçlık cezası sona erdi. İrfan Can Kahveci, Beşiktaş derbisinde forvet arkasında yeniden Mesut Özil’in partneri olacak.

Konya maçıyla birlikte sakatlıktan müthiş bir dönüş yapan İrfan Can Kahveci, oynadığı son 6 resmi maçta 1 gol atıp 3 asist yapmıştı. Ancak İrfan, Göztepe mücadelesinin devre arasında Atakan ile yaşadığı olay nedeniyle 2 maç ceza almıştı. Yıldız futbolcu, Rize ve Gaziantep karşılaşmalarında görev yapamadı.

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Cezasını tamamlayan İrfan, Beşiktaş derbisiyle birlikte yeniden formasına kavuşacak. 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, kritik mücadelede forvet arkasında yeniden Mesut Özil’in partneri olacak.

Galatasaray derbisinde skoru 1-1’e getiren gol, İrfan’ın müthiş pasında aldığı topu rakip yarı saha boyunca süren Mesut’un şık vuruşuyla gelmişti. Birlikte oynadıklarında çok iyi bir uyum yakalayan ikili, Beşiktaş karşısında da takımın en önemli kozları olacak.

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