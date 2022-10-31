Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLTENİSMOTOR SPORLARIVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci rüzgarı!

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#İrfan Can Kahveci#Jorge Jesus
Fenerbahçede İrfan Can Kahveci rüzgarı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2022 08:49

Fenerbahçe’de daha önce çıktığı 41 maçta 4 golü bulunan İrfan Can Kahveci, bu sezon 16. maçında 6. kez fileleri havalandırdı. Yıldız futbolcu, 1 gol daha atarsa kariyer rekoru kıracak.

Haberin Devamı

2020-2021 sezonunun devre arasında Başakşehir’den Fenerbahçe ’ye transfer olan İrfan Can Kahveci, Jorge Jesus’un en önemli dokunuş yaptığı isimlerin başında geliyor. Ligin ilk 3 haftasında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen 27 yaşındaki futbolcu, sonrasında yavaş yavaş ritmini buldu ve Sarı Lacivertli takımın orta sahadaki maestrosu oldu.

Milli oyuncu dün de İstanbulspor karşısında müthiş oynarken, ilk yarıda şık bir vuruşla fileleri havalandırdı. İrfan Can, bu sezon çıktığı 16. resmi maçında 6. kez gol sevinci yaşarken; daha önce Fenerbahçe’de çıktığı 41 maçta 4 gol atabilmişti. Yıldız futbolcu, 1 gol daha atarsa kariyer rekoru kıracak.

Gözden Kaçmasın

Jorge Jesusun sırrı ne İrfan Can Kahveci, Carlo Ancelotti ve 20 gol iddiası...Jorge Jesus'un sırrı ne? İrfan Can Kahveci, Carlo Ancelotti ve 20 gol iddiası... Haberi görüntüle

En fazla 6 golü vardı

Bir sezonda en fazla 6 golü bulunan İrfan Can, şampiyonluk yolunda çift haneli rakamlara ulaşmayı hedefliyor. İrfan Can Kahveci’nin ayrıca 3 de asisti bulunuyor. Dün Batshuayi’nin attığı ikinci golde pası veren isim olan başarılı oyuncu, Olimpiyat Stadı’ndaki maçın kahramanlarından biri olmayı başardı.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#İrfan Can Kahveci#Jorge Jesus

BAKMADAN GEÇME!

Lavlar arasında ülkelerini kaybeden Montserrat milli takımı küllerinden yeniden doğdu: Oyuncularımızı Football Managerdan buluyoruz

Lavlar arasında ülkelerini kaybeden Montserrat milli takımı küllerinden yeniden doğdu: Oyuncularımızı Football Manager'dan buluyoruz

#Montserrat
Otobüste yerini vermeyen kadından çok daha fazlası... Milyonların kahramanı gerçek Rosa Parksı gündeme taşıyan belgesel

'Otobüste yerini vermeyen kadın'dan çok daha fazlası... Milyonların kahramanı 'gerçek' Rosa Parks'ı gündeme taşıyan belgesel

#Rosa Parks
Elondan bahsederken ağlamıştı... İşte Muskın hedef alıp ilk günden Twitterdan kovduğu Vijaya Gadde

Elon'dan bahsederken ağlamıştı... İşte Musk'ın hedef alıp ilk günden Twitter'dan kovduğu Vijaya Gadde!

#Vijaya Gadde

BAKMADAN GEÇME!

Lavlar arasında ülkelerini kaybeden Montserrat milli takımı küllerinden yeniden doğdu: Oyuncularımızı Football Managerdan buluyoruz

Lavlar arasında ülkelerini kaybeden Montserrat milli takımı küllerinden yeniden doğdu: Oyuncularımızı Football Manager'dan buluyoruz

#Montserrat
Otobüste yerini vermeyen kadından çok daha fazlası... Milyonların kahramanı gerçek Rosa Parksı gündeme taşıyan belgesel

'Otobüste yerini vermeyen kadın'dan çok daha fazlası... Milyonların kahramanı 'gerçek' Rosa Parks'ı gündeme taşıyan belgesel

#Rosa Parks
Elondan bahsederken ağlamıştı... İşte Muskın hedef alıp ilk günden Twitterdan kovduğu Vijaya Gadde

Elon'dan bahsederken ağlamıştı... İşte Musk'ın hedef alıp ilk günden Twitter'dan kovduğu Vijaya Gadde!

#Vijaya Gadde