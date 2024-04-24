Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, kariyer sezonu geçiriyor

Haberin Devamı

Fenerbahçe'nin 2021 kış transfer döneminde 7 milyon euro karşılığında Başakşehir'den renklerine bağladığı İrfan Can Kahveci, kariyerinde en çok skor katkısı verdiği sezonu yaşıyor.

Son olarak 2-2 biten Sivasspor deplasmanında gol atan milli oyuncu performansıyla göz doldurmaya devam ediyor.

AVRUPA'DA 9, TOPLAMDA 29 GOL KATKISI

Bu sezon İsmail Kartal'ın kendisine sağ kanatta görev verdiği İrfan Can, son zamanlarda sergilediği iyi futbolunu Sivasspor deplasmanında da sürdürerek bunu golle taçlandırdı.

Attığı golün dışında da takımın en istekli ismi olarak göze çarpan İrfan Can'ın son bölümdeki çabası da puan kaybını önleyemedi.

Bu sezon ligde 29, toplamda ise 44. resmi maçına çıkan Kahveci, tüm kulvarlarda toplam 17 gol - 12 asistlik performansla istatistik kağıtlarında kendine yer buldu.

Haberin Devamı

Avrupa Konferans Ligi'nde son olarak her iki Olympiakos karşılaşmasında da rakip fileleri havalandıran tecrübeli oyuncu, bu sezon Avrupa'da 6 gol - 3 asistlik (14 maç) katkıda bulundu.

MİLLİ TAKIMI DA BOŞ GEÇMEDİ

A Milli Takım'da 31 karşılaşmada forma giyen İrfan Can, İsviçre ve Letonya karşılaşmalarında gol sevinci yaşadı.

Sarı - lacivertlilerde gösterdiği performansla EURO 2024'te milli takımın hücumundaki önemli opsiyonlarından biri olması bekleniyor.

ÖNCEKİ SEZONLARDA İRFAN CAN KAHVECİ...

Fenerbahçe'de 4. sezonunu geçiren İrfan Can Kahveci önceki sezonlarda gösterdiği performansla eleştirilerin odağı hâline gelmişti.

2020-21 sezonunun devre arasında sarı - lacivertlilere imza atan milli oyuncu, bu sezona kadar Fenerbahçe formasıyla 83 karşılaşmada 11 gol - 13 asist üreterek 24 gole direkt etki etmişti.

Önceki sezonlarda İrfan Can Kahveci'nin istatistikleri şöyleydi;

* 2020/21 | 12 Maç - 0 Gol - 2 Asist

* 2021/22 | 29 Maç - 4 Gol - 8 Asist

* 2022/23 | 42 Maç - 7 Gol - 4 Asist

Haberin Devamı