Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ilk kez takımla antrenmanda!
Fenerbahçe, Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürürken İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe'ye transfer olduğundan beri ilk defa takımla antrenmana katıldı.
Fenerbahçe, Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman, saat 15.30’da başladı. Isınma hareketlerinin ardından pas ve koordinasyon çalışması yapıldı. Çift kale maçla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
İRFAN CAN KAHVECİ İLK KEZ İDMANDA
İrfan Can Kahveci ile Filip Novak antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışırken, Luiz Gustavo özel program dahilinde takımdan ayrı çalıştı. İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra ilk kez takımla birlikte antrenmana çıktı.
Sadık Çiftpınar ise belindeki ağrı sebebiyle tedavi gördü.
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