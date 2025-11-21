Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci için yeni karar! Galatasaray derbisi...

×
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2025 19:58

Fenerbahçe'de kadro dışı olan İrfan Can Kahveci’nin takımdaki geleceğiyle ilgili karar Galatasaray derbisinden sonra verilecek.

Fenerbahçe’nin 30 yaşındaki futbolcusu İrfan Can Kahveci, yaklaşık 1,5 ay önce kadro dışı bırakılmıştı.

Bu süreçte çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren ve milli maçtan sonra yaptığı açıklamayla takıma geri dönmek istediğini belirten İrfan Can, Başkan Sadettin Saran ile bir görüşme gerçekleştirecek.

DERBİ SONRASI AÇIKLANACAK

Görüşmenin ardından alınacak kararın ise 1 Aralık’ta oynanacak olan Galatasaray derbisinden sonra açıklanması bekleniyor. Alınacak karara göre İrfan Can Kahveci, ya takıma geri dönecek ya da ara transfer döneminde takımdan ayrılacak.

Kararın derbiden sonraya kalma sebeplerinden biri teknik direktör Domenico Tedesco’nun zorlu fikstürde tamamen maçlara odaklanmak istemesi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kadro dışı olan bir başka isim Cenk Tosun için ise herhangi bir gelişme bulunmuyor.

#Fenerbahçe#İrfan Can Kahveci#Süper Lig

