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Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci için seferberlik!

#Fenerbahçe#İrfan Can#UEFA
Fenerbahçede İrfan Can Kahveci için seferberlik
Süleyman Arat

Dosyada, VAR hakemi Kalkavan’ın önceki 2 maçında benzer pozisyonlarda kırmızı göstermediği vurgulandı.

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Trabzonspor maçının 18. dakikasında VAR uyarısıyla kırmızı gören ve PFDK’ya sevk edilen İrfan Can Kahveci için Fenerbahçe’nin hukuk ekibi geniş bir savunmayla federasyona başvurdu.

UEFA’nın benzer pozisyonlarda sarı tavsiyesinde bulunduğu görüşünün savunmanın ana maddesi olacağı dosyada, kırmızı kararının hatalı olduğu öne sürüldü. Dosyada ayrıca maçın VAR hakemi Mete Kalkavan’ın yönettiği Kasımpaşa-Fenerbahçe ve Konyaspor-Beşiktaş maçlarındaki benzer pozisyonlarda kırmızı kart göstermediği de görüntülü olarak yer aldı. Başvuruda Mert Hakan Yandaş’ın da hakaret etmediği yönünde savunması yer alırken kararın bugün açıklanması bekleniyor.

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KOÇ BASININ KARŞISINA ÇIKACAK

F.Bahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yarın Ülker Stadı’nda saat 15.00’te bir basın toplantısı düzenleyecek. Koç’un, son zamanlarda kulüpte ve Türk futbol kamuoyunda yaşanan gelişmelere ilişkin açıklama yapacağı öğrenildi.

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#Fenerbahçe#İrfan Can#UEFA

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