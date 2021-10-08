Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci her zamankinden daha güçlü

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Türkiyeden flaş F-16 hamlesi Teklif mektubu iletildi...Türkiye'den flaş F-16 hamlesi! Teklif mektubu iletildi...#F-16
Ve sonunda COVID-19a karşı ilk ilaç Virüsü ölümcül olmaktan çıkaracakVe sonunda COVID-19'a karşı ilk ilaç! 'Virüsü ölümcül olmaktan çıkaracak'#Koronavirüs
Verstappenden Van Persie ve Sneijder sözleri: Açıkçası Türkiyede...Verstappen'den Van Persie ve Sneijder sözleri: 'Açıkçası Türkiye'de...'#Max Verstappen
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih vermişti... 3600 ek gösterge neler getirecekCumhurbaşkanı Erdoğan tarih vermişti... 3600 ek gösterge neler getirecek?#3600 Ek Gösterge
Atina’dan Türkiye’ye nükleer tehdit Çiprastan hükümete dersAtina’dan Türkiye’ye nükleer tehdit! Çipras'tan hükümete ders#Cipras
Üniversitede ücretli HGS dönemi Karara tepki yağdı, açıklama geldiÜniversitede ücretli HGS dönemi! Karara tepki yağdı, açıklama geldi#Ücretli HGS
En çok vaka görülen kentler arasındaydı Dikkat çeken gelişmeEn çok vaka görülen kentler arasındaydı! Dikkat çeken gelişme#Koronavirüs
Dünyanın en havalı semtleri açıklandı Listede Türkiyeden bir yer var...Dünyanın en havalı semtleri açıklandı! Listede Türkiye'den bir yer var...#En Havalı Semtler
Demirören Medya Lisesi için imzalar atıldı Gururumuz olacakDemirören Medya Lisesi için imzalar atıldı! 'Gururumuz olacak'#Demirören Medya Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi
Dev banka açıkladı... İşte Bitcoindeki yükselişin sebebiDev banka açıkladı... İşte Bitcoin'deki yükselişin sebebi#Bitcoin
Ayrılığının nedeni yıllar sonra ortaya çıktıAyrılığının nedeni yıllar sonra ortaya çıktı!#Kerem Bursin
Muslera ile Falcao yenişemedi, Valencia iki golle tarihe geçtiMuslera ile Falcao yenişemedi, Valencia iki golle tarihe geçti!#2022 Dünya Kupası
Ünlü oyuncu şaştı kaldı Yeni aşkı diye yazınÜnlü oyuncu şaştı kaldı! 'Yeni aşkı diye yazın'#Kubilay Aka
Metro girişinde korku dolu anlar Kurşun yağdırdıMetro girişinde korku dolu anlar! Kurşun yağdırdı#Silahlı Saldırı
Mete Gazozun acı günü Geriye bu görüntü kaldıMete Gazoz'un acı günü! Geriye bu görüntü kaldı#Mete Gazoz
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci her zamankinden daha güçlü

#Fenerbahçe#İrfan Can Kahveci Fenerbahçe#İrfan Can Kahveci
Fenerbahçede İrfan Can Kahveci her zamankinden daha güçlü

Büyük umutlarla geldiği Fenerbahçe'de sakatlıklardan kurtulup bir türlü gerçek performansına sahaya yansıtamayan İrfan Can Kahveci'yi hırs bastı.

Haberin Devamı

Spor Arena / Süleyman ARAT

Takımın izinli olduğu üç gün boyunca Samandıra Can Bartu tesislerine gelerek tek başına antrenman yapan, bu çalışmasını da kişisel sosyal medya hesabından "Her zamankinden daha güçlü" başlığıyla taraftarlarla paylaşan İrfan Can Kahveci milli aradan sonra daha hırslı ve istekli bir geri dönüş isteğini de vurgulamış oldu.

Panathinaikos 91-87 Fenerbahçe Beko / Maç sonucu ve özeti

İlgili Haber:Panathinaikos 91-87 Fenerbahçe Beko / Maç sonucu ve özeti

EN ŞANSSIZ İSİM

Yaşadığı sakatlıklar yüzünden Sezonun en şanssız isimlerinden biri olarak öne çıkan İrfan Can kahveci, ligin ilk maçı olan Adana Demirspor karşısında 90 dakika başarıyla forma giymiş, Mesut Özi'in attığı golün de asistini yapmıştı. Ancak mutluluğu sadece bir hafta sürmüş, ertesi hafta var olan uyluk sakatlığı yeniden nüksetmişti.

Antalya ve Altay maçlarında oynayamayan İrfan Can Kahveci, Sivasspor maçında 15 dakika oynayarak denenmiş, Helsinki maçının 55. Dakikasında yeniden sahaya sürülünce uyluk sakatlığı yeniden nüksetmiş, ligde son 5 maçı, Avrupa liginde de 2 maçı kaçırmıştı. İrfan Can Kahveci çok özlediği formasına kavuşma süresini kısaltmak için Vitor Pereira'nın verdiği 3 günlük izinde bile tesislere gelerek tek başına çalışması teknik heyeti sevindirdi.

Genç oyuncunun Trabzon maçına yetişeme ihtimalinin zor görünse de bu isteği ve hırsıyla Alanya veya 11. hafta oynanacak Konya deplasmanında sahada olması bekleniyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#İrfan Can Kahveci Fenerbahçe#İrfan Can Kahveci