Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci her zamankinden daha güçlü

Takımın izinli olduğu üç gün boyunca Samandıra Can Bartu tesislerine gelerek tek başına antrenman yapan, bu çalışmasını da kişisel sosyal medya hesabından "Her zamankinden daha güçlü" başlığıyla taraftarlarla paylaşan İrfan Can Kahveci milli aradan sonra daha hırslı ve istekli bir geri dönüş isteğini de vurgulamış oldu.

EN ŞANSSIZ İSİM



Yaşadığı sakatlıklar yüzünden Sezonun en şanssız isimlerinden biri olarak öne çıkan İrfan Can kahveci, ligin ilk maçı olan Adana Demirspor karşısında 90 dakika başarıyla forma giymiş, Mesut Özi'in attığı golün de asistini yapmıştı. Ancak mutluluğu sadece bir hafta sürmüş, ertesi hafta var olan uyluk sakatlığı yeniden nüksetmişti.

Antalya ve Altay maçlarında oynayamayan İrfan Can Kahveci, Sivasspor maçında 15 dakika oynayarak denenmiş, Helsinki maçının 55. Dakikasında yeniden sahaya sürülünce uyluk sakatlığı yeniden nüksetmiş, ligde son 5 maçı, Avrupa liginde de 2 maçı kaçırmıştı. İrfan Can Kahveci çok özlediği formasına kavuşma süresini kısaltmak için Vitor Pereira'nın verdiği 3 günlük izinde bile tesislere gelerek tek başına çalışması teknik heyeti sevindirdi.

Genç oyuncunun Trabzon maçına yetişeme ihtimalinin zor görünse de bu isteği ve hırsıyla Alanya veya 11. hafta oynanacak Konya deplasmanında sahada olması bekleniyor.