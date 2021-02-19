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Futbol
Haber Giriş: 19.02.2021 - 18:33 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci gelişmesi

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Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci gelişmesi
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Süper Lig'in 26. haftasında 21 Şubat Pazar günü Göztepe'yi konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başladığı belirtildi.

Pasın ardından çift kale maçla sürdürülen idmanın taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.

Luiz Gustavo, Filip Novak ve İrfan Can Kahveci'nin bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladığı kaydedildi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Fenerbahçede İrfan Can Kahveci gelişmesi

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