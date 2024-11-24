×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş Kullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci bilmecesi çözüldü, imzalar atıldı

Güncelleme Tarihi:

#FENERBAHÇE#İrfan Can Kahveci#Sözleşme
Fenerbahçede İrfan Can Kahveci bilmecesi çözüldü, imzalar atıldı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2024 15:11

Fenerbahçe ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan olan İrfan Can Kahveci bilmecesi sona erdi. Milli yıldız resmi imzayı attı.

Haberin Devamı

Fenerbahçe ile sözleşmesi 2025 yazında bitecek olan İrfan Can Kahveci'nin kontratını yenileyip yenilemeyeceği merak konusu olurken tecrübeli orta sahayla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'nin durumu çözüme kavuşutu. Oyuncunun menajeriyle yaz transfer döneminde sözleşme uzatmak için görüşen ancak sonrasında resmi adım atmayan Fenerbahçe yönetimi, 29 yaşındaki futbolcuyla yeniden irtibata geçti ve taraflar şartlarda anlaştı.

Gözden KaçmasınHakim Ziyeche sert sözler: Kimseyi uğraştırma ve ayrılHakim Ziyech'e sert sözler: 'Kimseyi uğraştırma ve ayrıl!'Haberi Görüntüle

3 SENELİK SÖZLEŞME

TRT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe milli futbolcusu İrfan Can Kahveci ile sözleşme uzattı.

Haberde yer alan detaya göre sarı lacivertliler ile 3 sene daha devam diyen İrfan Can, 2028 yılına kadar sözleşmesini uzattı.

30 GOL, 29 ASİST

2021 Ocak'ta Başakşehir'den 7 milyon euro bedelle sarı lacivertlilere transfer olan İrfan Can, 144 kez Fenerbahçe formasını sırtına geçirdi. Bu müsabakalarda 30 gol atan İrfan, 29 kez de asist yapma başarısı gösterdi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#FENERBAHÇE#İrfan Can Kahveci#Sözleşme

BAKMADAN GEÇME!