Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci bilmecesi çözüldü, imzalar atıldı

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Fenerbahçe ile sözleşmesi 2025 yazında bitecek olan İrfan Can Kahveci'nin kontratını yenileyip yenilemeyeceği merak konusu olurken tecrübeli orta sahayla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'nin durumu çözüme kavuşutu. Oyuncunun menajeriyle yaz transfer döneminde sözleşme uzatmak için görüşen ancak sonrasında resmi adım atmayan Fenerbahçe yönetimi, 29 yaşındaki futbolcuyla yeniden irtibata geçti ve taraflar şartlarda anlaştı.

3 SENELİK SÖZLEŞME

TRT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe milli futbolcusu İrfan Can Kahveci ile sözleşme uzattı.

Haberde yer alan detaya göre sarı lacivertliler ile 3 sene daha devam diyen İrfan Can, 2028 yılına kadar sözleşmesini uzattı.

30 GOL, 29 ASİST

2021 Ocak'ta Başakşehir'den 7 milyon euro bedelle sarı lacivertlilere transfer olan İrfan Can, 144 kez Fenerbahçe formasını sırtına geçirdi. Bu müsabakalarda 30 gol atan İrfan, 29 kez de asist yapma başarısı gösterdi.