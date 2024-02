Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci 2 hafta yok, sağda tek aday Cengiz Ünder

Haberin Devamı

Geçtiğimiz kasım ayında Serdar Aziz, Rodrigo Becao ve Alexander Djiku’nun peş peşe uzun süreli sakatlıklar yaşamaları nedeniyle stoper mevkisinde oynatacak futbolcu sıkıntısı çeken Fenerbahçe, bu kez sağ kanatta benzer sorunla karşı karşıya kaldı.

Sağ kanatta sezona İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Emre Mor ve Ryan Kent alternatifleriyle başlayan sarı lacivertliler şu an tek seçeneğe kalmış durumda. Emre’yi ara transferde Karagümrük’e kiralayan, Kent’i Süper Lig listesine yazmayan Fenerbahçe’de İrfan Can da sakatlanınca, sağ kanatta Cengiz tek kaldı. Sağ arka alt adalesinde 2. derece yırtık tespit edilen İrfan Can en az 2 hafta sahalardan uzak kalacak.

3 MAÇ KESiN YOK

Yarın Ankaragücü ile oynanacak Türkiye Kupası maçı ile ligdeki Hatay ve Pendik karşılaşmalarında forma giyemeyecek olan İrfan Can’ın, Konferans Ligi’ndeki ilk Union Saint-Gilloise müsabakasında da oynaması beklenmiyor. Tecrübeli oyuncunun 14 Mart’taki Union Saint-Gilloise rövanşı veya 17 Mart’taki Trabzonspor deplasmanına yetişeceği tahmin ediliyor.