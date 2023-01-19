Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat'tan Altay Bayındır açıklaması

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Emre Mor'un görüşleri şu şekilde:

Rakibimiz gol attıktan sonra savaşmamız gerekti. Bazen kupa maçlarında böyle olabiliyor. Önemli olan 90 dakika içerisinde kazanmaktı. Son dakikalarda da olsa gol atarak bunu başardık. Performansımdan memnunum. Oyuna girdikten sonra hocamızın benden istediklerini yapmaya çalıştım. Valencia'ya da bir asist yaptım. Genel olarak durumdan memnunum. Kazanmak için hala şansımız var. Çok fazla ileriyi düşünmek istemiyorum. Maç maç bakıyoruz. Kazanmaya odaklanmış durumdayız.

İrfan Can Eğribayat'ın görüşleri şu şekilde:

Taraftarımızın önünde oynamak benim için büyük gurur. Bana da çok destek veriyorlar sağ olsunlar. Sıkıntılı bir maç olacağını biliyorduk. Rakibimiz genç ağırlıklı çıktılar. Büyük takımlara karşı oynarken ekstra motive oluyorsunuz. Böyle bir mücadele vardı sahada. Kazandığımız için mutluyuz. Şimdi çeyrek finaldeyiz. Finale 4 maç kaldı. Her kulvarda şampiyonluğa oynamak istiyoruz. Taraftarımıza da teşekkür ediyoruz hafta içi gelip destgeklediler. Üç kulvarda mücadele ediyoruz. Umarım gidebildiğimiz kadar gideriz.

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Hocamızın zihniyeti çok farklı. Hangi maç, hangi kulvar olursa olsun hep galibiyet ve iyi futbol istiyor. Bize de bunu aşıladı. 7-8 aydır tek düşüncesi galibiyet ve iyi oyun. maç seçmiyoruz. Güzel bir aile ortamımız var. İnşallah böyle devam ederiz ve üç kulvarda da şampiyonluğa ulaşırız.

Altay açıklaması: Taraftarımdan ricam...

Sadece Altay değil bütün kaleci departmanında keyifli bir ortamımız var. Herkes birbirini itiyor. Bugün ben oynadım, Altay gelip destek oldu. Kendini kanıtlamış bir oyuncu. Kötü oynadığını düşünmüyorum ama ara sıra böyle sıkıntılar olabiliyor. Kendisi bu takımın kaptanı. Taraftarlarımızdan ricam şu olabilir, benim adımı zikrederken bunu Altay'ı veya başka bir takım arkadaşımı incitmeden yapabilirler. Bizi sonuna kadar desteklesinler. Seviniyorsak beraber, üzülüyorsak da beraber üzülelim.

Miha Zajc'ın görüşleri şu şekilde:

Zor bir maç olduğunu kabul etmeliyiz ama 90 dakika boyunca maçı domine eden taraf bizdik. Maça iyi başladık, golü de bulduk ama gol de yedik. Bunu yemememiz gerekirdi. Her şeye rağmen iyi oynadığımızı ve turu hak ettiğimizi düşünüyorum. Galibiyet serileri her zaman önemlidir ama saha içindeki oyun da önemli. Bugün iyi oynadık. Çok pozisyon yarattık. Önemli bir galibiyet aldık. Şimdi ligdeki maça odaklanacağız.