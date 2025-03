Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat için müjde! Mourinho onay verdi

Haberin Devamı

Sarı-Lacivertli ekipte Jose Mourinho tarafından Dominik Livakovic'in sakatlığı sonrası bulduğu şansı iyi kullanan İrfan Can Eğribayat için karar verildi. İşte detaylar...



PERFORMANSI ALKIŞ ALDI

İrfan Can Eğribayat, bu sezon Fenerbahçe'de 17 maça çıktı. Tecrübeli file bekçisi, bu maçların 7'sinde kalesini gole kapattı. İrfan Can Eğribayat'ın kaleyi koruduğu maçlarda Fenerbahçe, rakiplerinden 17 gol yedi.



KARAR VERİLDİ

Fenerbahçe kurmaylarının, 26 yaşındaki file bekçisi için harekete geçtiği belirtildi. Fenerbahçe'nin İrfan Can Eğribayat ile sözleşme uzatmak istediği kaydedildi.



MOURINHO'DAN ONAY ÇIKTI

Yönetimin, İrfan Can Eğribayat'ın mevcut maaşına zam yapmayı planladığı aktarıldı. Fanatik'in haberine göre, 26 yaşındaki file bekçisinin, 2027'de sona erecek sözleşmesinin 2029'a kadar uzatılmasının beklendiği vurgulanırken Jose Mourinho'nun da onayının aldığı aktarılıyor.

PİYASA DEĞERİ

Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek İrfan Can Eğribayat'ın güncel piyasa değeri 2 milyon 500 bin euro olarak göze çarpıyor.



Adanaspor altyapısında yetişen İrfan Can Eğribayat daha sonra Göztepe'de oynadı. Fenerbahçe, 500 bin euroya kiraladığı tecrübeli file bekçisinin bonservisini Göztepe'den 1 milyon 200 bin euroya almıştı.