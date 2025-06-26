Fenerbahçe'de imza süreci hakkında yeni açıklama: 'Gerekli sayıya ulaşıldı'

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Fenerbahçe'de imza sürecini yürüten gruplar ortak bir açıklama yayınladı.

İşte yapılan açıklama;

"Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetimi’nin olağanüstü genel kurula gitmesi amacıyla başlatılan imza toplama kampanyamız kapsamında, Tüzüğümüzün 20. Maddesinin (2) c bendi uyarınca, aidatlarını süresinde ödemiş kongre üyelerinin en az beşte birinin yazılı başvurusu ile kulüp yönetiminin,

“bir ay içinde olağanüstü genel kurulu toplantıya çağırma” hükmü doğrultusunda, gerekli olan sayıda imzaya ulaşılmış olup, bu irade resmen ortaya konmuştur.

Toplanan imzalar, 1 Temmuz Salı günü saat 14.00’te Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı’na teslim edilecektir.

İmzaların teslim tarihi, kombine yenileme sürecinin zarar görmemesi öngörülerek imza toplayan grupların ortak aklıyla belirlenmiştir.

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İmza veren ya da vermeyen fark etmeksizin, kongre üyelerimizi ve büyük Fenerbahçe taraftarını bu tarih ve saatte kulübümüz önünde, bu demokrasi mücadelesine tanıklık etmeye davet ediyoruz.

Bu süreçte emeği geçen, gönül veren, katkı sunan tüm üyelerimize ve taraftarlarımıza sonsuz teşekkür ederiz.

Toplanan imzaların; kulübümüzün demokrasisi, şeffaflığı ve geleceği açısından hayırlı olmasını temenni ediyoruz."

ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?

Geçtiğimiz hafta konuyla ilgili konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç şu ifadeleri kullanmıştı:

"Haftalardır bir imza süreci camiamızın gündemini meşgul etmektedir. Demokratik bir haktır, saygı duyulması gereken bir haktır. Camiamızın tarihine baktığımızda gelecekte sakınca yaratabileceği için uygun olmadığını belirttik. Geldiğimiz nokta itibarıyla önümüzdeki sezon hazırlıklarına ve kulübümüzün geleceği açısından önemli mevzulara odaklanmaktayız. İmza sürecini yöneten arkadaşlar yeterli imza sayısına ulaştıklarını ifade etmekteler. Ancak bu imzaları kulübümüze ulaştırma konusunda aynı heyecanı ve motivasyonu yaşamamaktadırlar. Niye bu imzalar hala kulübe getirilmemiştir? İmzalar kulübe ne zaman gelecek? Niye bu imzalar toplandıkça kulübe getirilmemektedir? Bunu yapan arkadaşlar ilk günden excel formatına taşımayı düşünmemiş midir, akıl edemediler mi?"

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