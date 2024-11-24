Fenerbahçe’de ‘ilk’lerin maçı

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Fenerbahçe, 6-2 kazandığı Kayseri maçında birçok ‘ilk’i yaşadı.

· Ligde ilk kez 11’de oynayan Oğuz 2 gol birden attı.

· Oğuz Aydın, kariyerinde ilk kez bir deplasman karşılaşmasında 2 gol atma sevinci yaşadı.

· Filip Kostic sarı lacivertli formayla ilk kez kez fileleri sarstı.

· Fenerbahçe bu sezon ligde 6 golle galibiyet elde eden ilk takım oldu.

· Kayseri, bu sezon bir Süper Lig müsabakasının ilk yarısında isabetli şut çekemeden gol atan ilk takım oldu.

EN-NESYRi BiR AÇILDI PiR AÇILDI

F.Bahçe’de sezona tutuk başlayan Youssef En-Nesyri, sarı lacivertli kulüp ve Fas Milli Takımı’nda oynadığı son 6 maçın tamamında skora katkı yaptı.

Süper Lig’de 10. haftadaki Bodrum karşılaşmasında fileleri 1 kez havalandıran En-Nesyri, devamında oynanan Trabzon ve Sivas maçlarında 1’er asist yaparken, dünkü Kayserispor deplasmanında 1 gol üretti.

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Yıldız futbolcu, Fas Milli Takımı’nın 15 Kasım’da Gabon ve 18 Kasım’da Lestho ile oynadığı maçlarda da 1’er gol kaydetti. En-Nesyri böylelikle son 6 maçta 4 gol, 2 asist üretmiş oldu