Fenerbahçe'de ilklerin gecesi! Asensio'dan kariyer rekoru, Kerem ve Nene'den siftah!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında taraftarının önünde Kayserispor'u konuk etti.

TEDESCO'DAN 5 DEĞİŞİKLİK

Tedesco, son oynadıkları Viktoria Plzen maçına göre ilk 11'inde 1'i zorunlu 5 değişikliğe gitti.

Genç teknik adam, Viktoria Plzen müsabakasında ilk 11'de değerlendirdiği İsmail Yüksek'i cezası nedeniyle Kayserispor karşısında oynatamadı. 40 yaşındaki çalıştırıcı, Archie Brown, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın ve Youssef En-Neysri'yi ise yedek soyundurdu.

Domenico Tedesco, bu isimlerin yerine ise Levent Mercan, Fred Rodrigues, Dorgeles Nene, Marco Asensio ve Kerem Aktürkoğlu'nu ilk 11'de değerlendirdi.

Kayserispor karşısında kalede Ederson'u oynatan İtalyan çalıştırıcı, savunma dörtlüsünü Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde ve Levent Mercan'dan oluşturdu. Orta alanda Edson Alvarez ile Fred Rodrigues görev alırken, hücumda Dorgeles Nene, Marco Asensio ve Kerem Aktürkoğlu şans buldu. Tedesco, gol yollarında ise Anderson Talisca'ya güvendi.

GALATASARAY'IN MAĞLUBİYETİ TRİBÜNLERE YANSIDI

Fenerbahçeli taraftarlar, şampiyonluk yolundaki rakipleri Galatasaray'ın puan kaybının ardından büyük mutluluk yaşadı.

Karşılaşma öncesinde stat çevresinde toplanan sarı-lacivertli taraftarlar, Kocaelispor ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmayı takip etti.

Ekranların bulunduğu alanlardan sokaklara taşan kalabalıklar oluşturan Fenerbahçeliler, Kocaelispor'un galibiyetinin ardından büyük sevinç yaşadı.

Fenerbahçeli taraftarların mutluluğu, stat içinde de sürdü.

SAHNE ASENSIO'NUN





Mücadelenin 37. dakikasında kullanılan serbest vuruşta Talisca’nın pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Asensio, uzak direğe vurdu ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Bu sezon ligde 8. maçına çıkan Asensio, 4. kez gol sevinci yaşadı.

Deneyimli futbolcu, geçtiğimiz hafta derbide de ağları sarsarken, Fatih Karagümrük ve Kayserispor maçlarında gol kaydetti. Gaziantep FK maçında da 1 asist yapan Marco Asensio böylece son 4 maçta da skor katkısı yaptı.

29 yaşındaki futbolcu, böylelikle kariyerinde ilk kez 4 maç üst üste skor katkısı sağladı.

NENE KADIKÖY'DE İLK KEZ SEVİNDİ





Fenerbahçe'nin genç yıldızı Dorgeles Nene ise Kadıköy'de ilk gollerini kaydetti.

Malili futbolcu, 40. dakikada hızlı gelişen atakta Fred'in pasında tek vuruşla topu ağlara göndererek takımının 2. golünü kaydetti. 50. dakikada ise bu kez sol kanatta Kerem'in ceza sahasına ortasında gelişine vuruş yapan Nene skoru 3-0'a getirdi.

İlk olarak Ankara'da Gençlerbirliği'ne karşı gol sevinci yaşayan 22 yaşınadaki oyuncu, son haftalarda da Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun değişmez ismi oldu. Beşiktaş derbisinde 1 asiste imza atan Nene, bugün de galibiyette önemli rol oynadı.

KEREM'DEN SÜPER LİG'DE SİFTAH





Müsabakanın 63. dakikasında Fred'in ara pasında sol çaprazdan ceza sahasına giren 27 yaşındaki oyuncu, plase vuruşla topu ağlara gönderdi.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla UEFA Avrupa Ligi'nde 3 gol atan sol kanat oyuncusu, ligde ise ilk kez gol sevinci yaşadı.

FRED'DEN 2 ASİST

Kerem Aktürkoğlu ve Nene'nin ilk golünde pası veren oyuncu olan Fred, Süper Lig kariyerinde ilk kez bir maçta 2 asist yaptı.

ZİRVEDE FARK 1'E İNDİ

Kanarya, bu galibiyetle puanını 28'e yükseltti. Ligde bugün Galatasaray'ın Kocaeli'de kaybetmesi sonrası Fenerbahçe de evinde 3 puanı hanesine yazdırarak puan farkını 1'e indirdi.

Fenerbahçe, yükselen form grafiğiyle çıkışını sürdürürken haftayı 2. sırada kapattı. Tedesco'nun öğrencileri bu sezon evinde çıktığı 6 maçta 16 puan topladı ve bu alanda zirvede yer alıyor.

FENERBAHÇE SERİYE BAĞLADI

Kanarya, 5 Ekim'de Samsunspor deplasmanında golsüz berabere kaldığı maçın ardından çıktığı 4 maçı da kazandı. Tedesco'nun öğrencileri, bu süreçte Fatih Karagümrük, Gaziantep FK, Beşiktaş ve Kayserispor maçlarında 3'er puan elde etti.