Fenerbahçe’de İlkay Gündoğan sürprizi! Mourinho istedi, Acun Ilıcalı görüşmelere başladı

Haberin Devamı

Fenerbahçe’de Fred’in sakatlığı ve Krunic’in düşük performansı nedeniyle orta saha arayışına hız verilirken Barcelonalı İlkay Gündoğan iddiaları heyecan yarattı.

Alman Milli Takımı kaptanı olan Türk asıllı futbolcu, F.Bahçe’de ortaya çıkan orta saha ihtiyacına çözüm olabilecek isim olarak öne çıktı. Bu transferi Mourinho’nun çok istediği ve Asbaşkan Acun Ilıcalı’nın da görüşmelere başladığı öğrenildi.

Bu arada ABD’de oynanan Real Madrid-Barcelona maçının ardından Arda Güler ile İlkay arasındaki konuşma İspanyol basınına yansıdı. Arda’nın “G.Saray’a gidecek misin?” sorusuna İlkay, “Henüz karar vermedim” cevabını verdi.

Gözden Kaçmasın Mert Hakan Yandaş'dan Süper Kupa sonrası paylaşım Haberi görüntüle

Geçtiğimiz sezon Barcelona formasıyla 51 resmi maça çıkan Gündoğan, 5 gol - 14 asistlik bir performans sergiledi.