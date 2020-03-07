Fenerbahçe'de ilk hedef yabancı! Türk olursa Abdullah Avcı

Teknik direktör Ersun Yanal ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Fenerbahçe’de takımı çalıştıracak yeni isim konusunda yönetim yoğun mesai içinde.... Önceliğini yabancı bir isimden yana kullanmak istediği öğrenilen Fenerbahçe’nin ismi Niko Kovac, Mircea Lucescu, Bruno Labbadia ve Roger Schmidt gibi ünlü teknik adamlarla anılsa da net bir gelişme yok.

SEZONA BEŞİKTAŞ'TA BAŞLAMIŞTI

Fenerbahçe eğer yabancı teknik adamlarla anlaşma sağlayamazsa yerli opsiyonuna dönecek. Her ne kadar Aykut Kocaman ve Tayfun Korkut isimleri zikredilse de kulübe yakın kaynaklara göre sarı lacivertlilerin tek bir yerli adayı var: Abdullah Avcı. Tecrübeli teknik adam, yönetimin üstünde ısrarla durduğu bir isim... Taraflar arasında olumlu görüşmeler yapıldığı iddia edilse de Fenerbahçe yönetiminden bu yönde olumlu bir açıklama yapılmadı. · ÖTE yandan bugün Denizli maçında takımın başında Zeki Murat Göle olacak Zira teknik heyet içinde UEFA A Lisansı bulunan tek antrenör Zile...





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