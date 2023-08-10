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Fenerbahçe'de ilk golünü atan Becao: Bazı oyunculara yuhalamalar oldu...

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#Fenerbahçe#Becao#Ryan Kent
Fenerbahçede ilk golünü atan Becao: Bazı oyunculara yuhalamalar oldu...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2023 23:34

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Maribor'u 3-1 ile geçen Fenerbahçe'de Rodrigo Becao, İrfan Can Kahveci, Ryan Kent ve Sebastian Szymanski maç sonrası açıklamalarda bulundu.

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Kadıköy'de Maribor'u 3-1 yenerek rövanş öncesi avantaj yakalayan Fenerbahçe'de ilk golünü atan Becao, maçı iki asistle tamamlayan Szymanski, ikinci golün sahibi İrfan Can Kahveci ve penaltıyı kazandıran Ryan Kent, maçın ardından açıklamalar yaptı.

Becao: GOL VE GALİBİYET İÇİN MUTLUYUM

Çok mutluyum. Hem gol attım hem de önemli bir galibiyet aldık. Bu harika taraftarı mutlu ettiğim için kendimi iyi hissediyorum. Sezon boyunca hedeflerimiz yüksek. Bu şekilde devam etmek istiyoruz. Maç sırasında az olsa bazı oyunculara yuhalamalar oldu. Taraftarımıza şunu söylemek istiyorum, bizim yanımızda olsunlar, bizim onların yardımına çok ihtiyacımız var.

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SZYMANSKI: KOLAY OLMADI

Kolay bir galibiyet olmadı. İlk yarı çok iyi değildik ama oyunumuzu güçlendirmeye devam ettik. Galibiyetten dolayı mutluyum.

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İRFAN CAN: MAÇ İÇİNDE PROTESTO OLMAMALI

Daha sezonun başındayız. Çubukluyu terleten kim olursa olsun maç içinde protesto edilmemeli. Hiç merak etmesinler. İnşallah taraftarlarımızın hasret kaldığı şampiyonluğa ulaşacağız. İstatistikler artık umrumda değil. Benim için sadece Fenerbahçe'nin şampiyonluğu önemli.

KENT: 5 GOL BULABİLİRDİK

Her maç farklı oluyor. Genel anlamda kontrol bizdeydi. Topa sahip olan taraf bizdik ve fazlasıyla şanslar yarattık. Belki 5 gol de bulabilirdik ama olmadı. Orada alacağımız iyi bir galibiyetle tur atlamak istiyoruz.

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#Fenerbahçe#Becao#Ryan Kent

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