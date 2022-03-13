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Fenerbahçe'de ilk golünü atan Arda Güler, sevincini Mesut Özil'le paylaştı

#Fenerbahçe#Arda Güler#Alanyaspor
Fenerbahçede ilk golünü atan Arda Güler, sevincini Mesut Özille paylaştı

Süper Lig'in 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a konuk olan Fenerbahçe'de 17 yaşındaki yıldız adayı Arda Güler, profesyonel kariyerindeki ilk golünü kaydetti.

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Alanya'da oynanan maça yedek başlayan Arda, 73. dakikada Mesut Özil'in yerine dahil olurken takımını öne geçiren golü attı.

2-2 eşitlikle devam eden maçın 78. dakikasında Diego Rossi'nin pasında topla buluşan Arda, tek vuruşla skoru 3-2'ye getirdi.

Arda Güler, profesyonel kariyerindeki ilk golünü Alanyaspor ağlarına gönderdi.

Alanyaspor 2-5 Fenerbahçe (Maçın özeti ve golleri)

Alanyaspor 2-5 Fenerbahçe (Maçın özeti ve golleri)

GOLÜ MESUT ÖZİL İLE KUTLADI

Golün ardından yedek kulübesine koşan Arda, sevincini Mesut Özil'e sarılarak yaşadı.

17 yaşındaki Arda, Fenerbahçe formasıyla Süper Lig tarihinde gol atan en genç oyuncu oldu.

SON GOLDE PASI VERDİ

Fenerbahçe'nin 90+4. dakikada Berisha ile kaydettiği 5. golde ise asisti yapan isim Arda Güler oldu.

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#Fenerbahçe#Arda Güler#Alanyaspor

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