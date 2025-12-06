Fenerbahçe'de 'ilk devre' alarmı! Üst üste 4. maçta da gerçekleşti, bu kez dönemedi

Haberin Devamı

Başakşehir ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında karşılaştı.

Maçta 63. dakikada öne geçen sarı-lacivertliler skoru koruyamadı ve 81. dakikada kalesinde golü gördü.

LİGDE 6. BERABERLİK

Bu sonuçla Kanarya ligde son 2 haftada 4 puan kaybetti. Fenerbahçe, bu sezon evinde Corendon Alanyaspor ve Galatasaray ile berabere kalırken, dış sahada ise Göztepe, Kasımpaşa, Samsunspor ve Başakşehir ile yenişemedi.

Tedesco’nun öğrencileri bu sonuçla puanını 33'e yükseltti ve lider Galatasaray ile puan farkı 3'e çıktı.

2012/13'TEN SONRA...

Öte yandan bu sezon Süper Lig'de oynadığı 15 maçın altısında rakipleriyle yenişemeyen Fenerbahçe (9G), 2012/13'ten (6B) bu yana bu aşamalarda en fazla beraberlik aldığı sezonu yaşıyor.

KALESİNİ GOLE KAPATAMIYOR

Fenerbahçe bu sezon 15 haftada kalesinde 14 gol gördü. Son olarak 27 Ekim'de Gaziantep FK deplasmanında 4-0 kazanan sarı-lacivertliler, sonrasında oynadığı 5 maçta da kalesinde gole engel olamadı. Kanarya ayrıca bu sezon 5 maçta gol yemedi.

İLK YARILARDA GOL BULAMIYOR

Fenerbahçe, bu maçla birlikte üst üste oynadığı Rizespor, Ferencvaroş ve Galatasaray karşılaşmalarının ilk yarısında gol bulamadı.

Tedesco'nun öğrencileri ayrıca, Başakşehir karşılaşmasında 1-1'in ardından reaksiyon gösteremedi ve son 4 maçında ilk kez kalesinde gol gördükten sonra rakip fileleri havalandırmayı başaramadı.

Sarı-lacivertliler, Tedesco'nun gelişinden sonra Alanyaspor, Antalyaspor ve Viktoria Plzen maçlarında da ilk yarıyı golsüz kapatmıştı.