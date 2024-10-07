Fenerbahçe'de ilk bilet kesildi, sadece 9 dakika oynamıştı! Ocak ayındaki ilk yolcu Levent Mercan...

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Levent Mercan yaz transfer döneminin başında 2 milyon euro bonservis bedeli ile Karagümrük'ten Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

Sezonun başlangıcından beri sadece 9 dakika sarı lacivertli formayı giyen genç oyuncu hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

DEVRE ARASINDA KİRALANACAK

Kamuoyuna yansıyan haberlere göre Fenerbahçe yönetimi, teknik direktör Jose Mourinho'nun çok fazla forma şansı vermediği Levent Mercan'ı devre arasında başka bir Trendyol Süper Lig ekibine kiralamayı düşünüyor.

SON KARAR MOURINHO'NUN

Fenerbahçe yönetiminin tüm hazırlıklarına karşın son kararın Jose Mourinho'ya ait olacağı da iddia edildi.

KARİYERİ BOYUNCA 100 MAÇA ÇIKTI

Başka bir takıma kiralanması beklenen Levent Mercan, profesyonel kariyeri boyunca şimdiye kadar Schalke 04, Fatih Karagümrük ve Fenerbahçe'nin formalarını giydi. Toplam 100 resmi maça çıkan 23 yaşındaki futbolcu, takımlarına 3 gol - 7 asistlik katkı sağladı.

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FENERBAHÇE LİGDE 4. SIRADA

Trendyol Süper Lig'in ilk 8 haftasının sonunda 16 puan toplayan Fenerbahçe maç eksiği ile ligin dördüncü basamağında bulunuyor. Geçtiğimiz haftayı bay geçen sarı lacivertli ekip, milli ara dönüşünde 20 Ekim Pazar günü ikinci sıradaki Samsunspor'un konuğu olacak.