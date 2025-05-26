Fenerbahçe'de ilk ayrılık! Resmen açıklandı

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Süper Lig'de sezonu hayal kırıklığıyla tamamlayan Fenerbahçe'de ilk ayrılık gerçekleşti.

Juventus Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli, sezon başında Fenerbahçe'ye kiralanan Filip Kostic'in 15 Haziran'da başlayacak Kulüpler Dünya Kupası'nda oynamak üzere takıma geri çağrıldığını duyurdu.

Giuntoli, Sky'a yaptığı açıklamada, "Kulüpler Dünya Kupası'nda iyi bir performans sergilemek, iyi bir izlenim bırakmak istiyoruz. Takımda çok fazla sakat oyuncumuz var. Renato Veiga ve Kolo Muani'nin bonservislerini almak için görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Kiralık oyuncularımızdan Filip Kostic ve Daniel Rugani de takıma geri dönecek. Çocuklar biraz dinlenecek ve sonra yeni maceramıza başlayacağız."

Fenerbahçe'yle 30 Haziran'a dek sözleşmesi bulunan Kostic, sarı-lacivertli takımdan sözleşmesini tamamlamadan ayrılacak.

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KOSTIC'İN FENERBAHÇE PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 33 maça çıkan Kostic, 2 gol atıp 8 de asist üretti.