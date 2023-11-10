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Fenerbahçe'de ilk ayrılık gerçekleşebilir! Ülkesine dönüyor...

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#Fenerbahçe#Peres#Brezilya
Fenerbahçede ilk ayrılık gerçekleşebilir Ülkesine dönüyor...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2023 10:27

Fenerbahçe'de yaşadığı şanssız sakatlıklar nedeniyle bir türlü istikrarlı oynama şansı bulamayan Luan Peres'in ülkesine dönmeye yakın olduğu öğrenildi.

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Luan Peres, Fenerbahçe’ye geldiği günden bu yana en çok şanssızlık yaşayan futbolcu oldu. Geçen sezon Rennes maçında kale direğine çarpan Brezilyalı savunmacı uzun süre formasından uzak kalmıştı.

Luan, sezonun ikinci yarısını ise başarılı bir şekilde geçirdi. Ancak Sambacı bu yaz yine sakatlandı ve operasyon geçirdi.

 

KADRODA DÜŞÜNÜLMÜYOR

Fanatik'in haberine göre; Sarı- Lacivertliler, Luan’ı artık kadroda düşünmüyor ve gelecek teklifleri değerlendirmeyi planlıyor. Ülkesinden Santos, 29 yaşındaki defans oyuncusuyla ilgilense de sakatlık durumunu takip ediyor.

Fenerbahçede ayrılık Luan Peres ülkesine dönüyor...

ÜLKESİNE DÖNMEYE SICAK BAKIYOR

Luan Peres’in de Brezilya’ya dönmeye sıcak baktığı öğrenildi. Deneyimli savunmacının eski takımı Santos’a dönmeye sıcak baktığı kaydedildi.

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#Fenerbahçe#Peres#Brezilya

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