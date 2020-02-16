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GeriFutbol Fenerbahçe'nin kabusu: 12. kez kaleye gelen ilk top gol oldu
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Futbol
Haber Giriş: 16.02.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Fenerbahçe'nin kabusu: 12. kez kaleye gelen ilk top gol oldu

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Fenerbahçe'nin kabusu: 12. kez kaleye gelen ilk top gol oldu

Süper Lig’de dün Ankaragücü ile karşı karşıya gelen ve galibiyet hasreti 3 karşılaşmaya yükselen Fenerbahçe, yitirdiği puanların yanı sıra savunmadaki kötü performansını devam ettirdi.

Ligde şu ana kadar oynadığı 22 mücadelenin 17’sinde kalesini gole kapatamayan sarı lacivertlilerin, bununla birlikte söz konusu karşılaşmalarda 12 maçta kalesine gelen ilk topun golle sonuçlanması dikkat çekti.

ANKARAGÜCÜ SİFTAH YAPTI

Eryaman Stadı’nda dün Ankaragücü ilki yaşadı. Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Başkent ekibi, sezonun ikinci yarısında ilk kez bir maçın ilk yarısında öne geçmeyi başardı. Fenerbahçe’ye karşı ilk yarıda 1-0’ı yakalayan Ankaragücü, önemli bir istatistik yakaladı. Sezon genelinde ise 7. defa böyle bir durum meydana geldi.

Fenerbahçenin kabusu: 12. kez kaleye gelen ilk top gol oldu

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