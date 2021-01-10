Fenerbahçe'de ikinci Arsenal transfer operasyonu! Mesut Özil'den sonra Sokratis...

Arsenal'den Mesut Özil ile büyük ölçüde anlaşan Fenerbahçe, stopere takviye için yine Arsenal'in oyuncusu olan Sokratis için atağa geçti.

Fenerbahçe'de gözler Mesut Özil'in transferine çevrildi ancak yönetim, en çok sorun yaşanan bölge olan stopere takviye yapmak için de çalışmalarını sürdürüyor. Sabah gazatesinin haberine göre bu kapsamda sarı-lacivertlilerin, Arsenal'den Sokratis Papastathopoulos'u kadrosuna katacağı öğrenildi.

3 YILLIK SÖZLEŞME

Mesut gibi Premier Ligi ekibiyle bağını koparmak için görüşen Sokratis'in Fenerbahçe ile anlaştığı ve üç yıllık mukaveleye imza atacağı belirtildi.

32 yaşındaki Yunan stoper, Mesut gibi Arsenal'de kadro dışı bırakılmıştı. Sokratis ile Fenerbahçe'nin dışında Genoa kulübünün ilgilendiği iddia ediliyordu.

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