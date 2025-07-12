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Fenerbahçe'de iki yıldızın satışına Mourinho'dan onay çıktı! Transferde dev gelir

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#Transfer#Fenerbahçe#Atalanta
Fenerbahçede iki yıldızın satışına Mourinhodan onay çıktı Transferde dev gelir
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2025 08:11

Fenerbahçe'den ayrılması beklenen Sofyan Amrabat ve Sebastian Szymanski için Atalanta 25 milyon euroluk teklif yapmaya hazırlanırken, sarı-lacivertliler iki oyuncunun satışından 35 milyon euro gelir bekliyor.

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Dzeko, Tadic, Osayi-Samuel, Kostic ve Saint-Maximin’e veda eden Fenerbahçe’de yeni ayrılıklar da yolda. Henüz oyuncu satışı yapmayan Fenerbahçe'de birçok isme ilgi var.

İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta, Sarı-lacivertlilerden iki yıldızı birden istiyor: Sofyan Amrabat ve Sebastian Szymanski. Mourinho’nun her iki oyuncunun da ayrılığına onay verdiği kaydedildi.

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25 MİLYON EUROLUK TEKLİF YOLDA

İtalyan ekibinin Amrabat için 15 milyon euro ve Szymanski için de 10 milyon euro olmak üzere toplamda 25 milyon euroluk bir teklif sunacağı kaydedildi.

Lacivert-siyahlıların yetkililerinin önümüzdeki günlerde İstanbul’a gelerek Fenerbahçe ile pazarlıklara resmen başlayacağı belirtildi. Ancak Sarı-lacivertlilerin iki oyuncudan bonservis beklentisi daha yüksek.

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Fenerbahçede iki yıldızın satışına Mourinhodan onay çıktı Transferde dev gelir

FENERBAHÇE 35 MİLYON EURO BEKLİYOR

Yönetim, Szymanski’yi 15 milyon eurodan, Amrabat’ı ise 20 milyon eurodan aşağıya bırakmak istemiyor. Faslı yıldıza Suudi Arabistan’dan 20 milyon euroluk bir teklifin zaten geldiği öğrenildi.

Fenerbahçede iki yıldızın satışına Mourinhodan onay çıktı Transferde dev gelir

70 MİLYON EUROLUK SATIŞ YAPACAKLAR!

Mateo Retegui’yi bonuslarla birlikte 70 milyon euroya Al-Qadsiah’a satmaya hazırlanan Atalanta’nın, Fenerbahçe’nin istediği rakamlara çıkabileceği öne sürüldü.

Öte yandan iki oyuncunun da İtalyan ekibine sıcak baktığı belirtildi.

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#Transfer#Fenerbahçe#Atalanta

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