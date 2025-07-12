Fenerbahçe'de iki yıldızın satışına Mourinho'dan onay çıktı! Transferde dev gelir

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Dzeko, Tadic, Osayi-Samuel, Kostic ve Saint-Maximin’e veda eden Fenerbahçe’de yeni ayrılıklar da yolda. Henüz oyuncu satışı yapmayan Fenerbahçe'de birçok isme ilgi var.

İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta, Sarı-lacivertlilerden iki yıldızı birden istiyor: Sofyan Amrabat ve Sebastian Szymanski. Mourinho’nun her iki oyuncunun da ayrılığına onay verdiği kaydedildi.

25 MİLYON EUROLUK TEKLİF YOLDA

İtalyan ekibinin Amrabat için 15 milyon euro ve Szymanski için de 10 milyon euro olmak üzere toplamda 25 milyon euroluk bir teklif sunacağı kaydedildi.

Lacivert-siyahlıların yetkililerinin önümüzdeki günlerde İstanbul’a gelerek Fenerbahçe ile pazarlıklara resmen başlayacağı belirtildi. Ancak Sarı-lacivertlilerin iki oyuncudan bonservis beklentisi daha yüksek.

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FENERBAHÇE 35 MİLYON EURO BEKLİYOR

Yönetim, Szymanski’yi 15 milyon eurodan, Amrabat’ı ise 20 milyon eurodan aşağıya bırakmak istemiyor. Faslı yıldıza Suudi Arabistan’dan 20 milyon euroluk bir teklifin zaten geldiği öğrenildi.

70 MİLYON EUROLUK SATIŞ YAPACAKLAR!

Mateo Retegui’yi bonuslarla birlikte 70 milyon euroya Al-Qadsiah’a satmaya hazırlanan Atalanta’nın, Fenerbahçe’nin istediği rakamlara çıkabileceği öne sürüldü.

Öte yandan iki oyuncunun da İtalyan ekibine sıcak baktığı belirtildi.