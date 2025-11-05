Fenerbahçe'de iki yıldız ismin gözü Tedesco'da!

Haberin Devamı

Fenerbahçe’nin iki Brezilyalı oyuncusu Fred ve Talisca, son haftalarda 11’deki yerlerini kaybetti. Talisca, en son 19 Ekim’deki Karagümrük maçına 11’de başlamıştı. Fred ise 21 Eylül’deki Kasımpaşa mücadelesinden beri yedek kulübesinden girerek süre bulabiliyor.

Her iki oyuncu da formayı yeniden kapmaya kararlı. Fred ve Talisca, antrenmanlardaki performanslarıyla Tedesco’nun gözüne girmeye çalışıyor. İsmail’in hafta sonundaki Kayseri mücadelesinde sarı kart cezalısı olması nedeniyle Fred’in pazar günü bu hasretini bitirme ihtimali yüksek.