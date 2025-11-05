×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor Haberleri

Fenerbahçe'de iki yıldız ismin gözü Tedesco'da!

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Tedesco#Süper Lig
Fenerbahçede iki yıldız ismin gözü Tedescoda
Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2025 09:30

Fenerbahçe'nin iki Brezilyalı futbolcusu Fred ve Talisca'nın gözü Tedesco'da.

Haberin Devamı

Fenerbahçe’nin iki Brezilyalı oyuncusu Fred ve Talisca, son haftalarda 11’deki yerlerini kaybetti. Talisca, en son 19 Ekim’deki Karagümrük maçına 11’de başlamıştı. Fred ise 21 Eylül’deki Kasımpaşa mücadelesinden beri yedek kulübesinden girerek süre bulabiliyor.

Fenerbahçede iki yıldız ismin gözü Tedescoda

Her iki oyuncu da formayı yeniden kapmaya kararlı. Fred ve Talisca, antrenmanlardaki performanslarıyla Tedesco’nun gözüne girmeye çalışıyor. İsmail’in hafta sonundaki Kayseri mücadelesinde sarı kart cezalısı olması nedeniyle Fred’in pazar günü bu hasretini bitirme ihtimali yüksek.

Gözden KaçmasınDuran primi gençlere verdiDuran primi gençlere verdi!Haberi görüntüle

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Tedesco#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!