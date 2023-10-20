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Fenerbahçe'de iki sakatlık şoku! Serdar Aziz ve Joshua King...

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#Fenerbahçe#Serdar Aziz#Joshua King
Fenerbahçede iki sakatlık şoku Serdar Aziz ve Joshua King...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 20, 2023 17:52

Fenerbahçe, Serdar Aziz'in sol ayak bileği iç bağlarında yırtık ve Joshua King'in de sol arka adalesinde 2. derece yırtık tespit edildiğini duyurdu.

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Fenerbahçe, Serdar Aziz ile Joshua King'in sakatlıkları hakkında duyuru yaptı.

Sarı-lacivertliler, Serdar Aziz'in sol ayak bileği iç bağlarında yırtık ve Joshua King'in de sol arka adalesinde 2. derece yırtık tespit edildiğini açıkladı.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması;

Profesyonel Futbol A Takımımızda dün yapılan antrenmanda ayak bileğine darbe alan Serdar Aziz’in Acıbadem Altunizade Hastanesinde görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Sol ayak bileği iç bağlarında yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.

Sol arka adalesinde ağrı şikayeti bulunan Joshua King’in de görüntülemesinde 2. derece yırtık tespit edilmiştir.

İki oyuncumuza da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

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#Fenerbahçe#Serdar Aziz#Joshua King

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