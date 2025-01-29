Fenerbahçe'de iki oyuncunun sözleşmeleri donduruldu! Yabancı kontenjanı çözüldü

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Son bir haftada üç yabancı oyuncu birden transfer eden Fenerbahçe, yabancı kontenjanı sıkıntısı yaşıyordu.

İKİ OYUNCUNUN SÖZLEŞMELERİ DONDURULDU

Sarı-Lacivertli kulüp, kadrosundaki yabancı fazlalığı sorununu, sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan Jayden Oosterwolde ve Rodrigo Becao’nun sözleşmelerini dondurarak çözdü.

Hatırlanacağı üzere daha önce de Ryan Kent ile yollarını ayıran sarı lacivertli kulüp, böylelikle Türkiye Futbol Federasyonu’nun belirlediği 14 yabancı futbolcu kotasına ulaşmış olacak.

JAYDEN OOSTERWOLDE iSTANBUL’A DÖNDÜ

Fenerbahçe, Anderson Talisca, Diego Carlos ve Milan Skriniar‘ı renklerine bağlayınca yabancı sayısı 16’ya ulaşmıştı. Bunun üzerine sakatlıkları bulunan Becao ve Oosterwolde’nin sözleşmeleri sezon sonuna dek dondurularak fazlalık sorunu çözülmüş oldu. Bu arada, kasım ayında yurt dışında ön çapraz bağ ameliyatı olan Oosterwolde dün İstanbul’a döndü. Hollandalı, tedavisine burada devam edecek.