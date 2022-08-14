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Fenerbahçe'de hücumdaki dertler Joao Pedro ile bitecek! Adana Demirspor maçında sahada olması bekleniyor

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#Fenerbahçe#Joao Pedro#Süper Lig
Fenerbahçede hücumdaki dertler Joao Pedro ile bitecek Adana Demirspor maçında sahada olması bekleniyor
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2022 07:00

Sakatlığı geçen golcü futbolcu forma için gün sayıyor. Antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle sarı lacivertli formayı hiç giyemeyen Joao Pedro, 22 Ağustos Pazartesi günü yapılacak Adana Demirspor maçında görev alabilecek. Özellikle yan toplardaki ustalığıyla bilinen yıldız oyuncunun Fenerbahçe’nin hücumdaki sıkıntılarını büyük ölçüde bitirmesi bekleniyor.

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Bu sezon Fenerbahçe’nin en önemli transferi olan ancak antrenmanda yaşadığı sakatlık sonucunda üst adalesinde yırtık oluşan ve bu yüzden hiç oynayamayan Joao Pedro’nun forma özlemi nihayet bitiyor. Bu hafta bireysel antrenmanları bitirip takıma katılacak yıldızın, 22 Ağustos Pazartesi günü Ülker Stadı’nda oynanacak Adana Demirspor maçında sahaya çıkması bekleniyor.

JENERİKLİK KAFA GOLLERİ ATIYOR

İtalya 1. Ligi’nde 8 sezon forma giydiği Cagliari’de istikrarlı bir grafik çizen Joao Pedro’nun oynamasıyla birlikte Fenerbahçe’nin hücumdaki sıkıntılarının büyük ölçüde sonlanması bekleniyor. Özellikle yan toplardaki hava hakimiyetiyle bilinen 30 yaşındaki futbolcu, jeneriklik kafa golleriyle ünlü. Aynı zamanda bir frikik ustası olan Joao Pedro, güçlü, kolay devrilmeyen ve hareketli bir forvet.

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30 YAŞINDA MİLLİ TAKIMA SEÇİLDİ

Geçen sezon Cagliari’de 13 gol, 4 asist üreten Joao Pedro, 30 yaşında İtalya Milli Takımı’na seçilmeyi başarmıştı. Austria Wien ile oynanacak Avrupa Ligi play-off maçlarının listesine eklenecek olan Pedro, özellikle çift santrfor oynayan takımlar için ideal bir isim. Teknik direktör Jorge Jesus, Pedro’yu ileri ikilide Joshua King ile beraber oynatmayı planlıyor. Form durumlarına göre Enner Valencia veya Diego Rossi’nin de Pedro ile beraber yan yana oynaması ihtimaller dahilinde.

8 NUMARA iÇiN 3 ADAY

Süper Lig’de yarın Kasımpaşa ile karşılaşacak Fenerbahçe’de, Jorge Jesus’un ön liberoda Willian Arao’yu oynatmasına kesin gözüyle bakılırken, 8 numara olarak tabir edilen çift yönlü orta saha için 3 aday bulunuyor. Jesus’un bu bölgede İsmail Yüksek, Miguel Crespo ve Miha Zajc’tan hangisini tercih edeceği merakla bekleniyor. Diğer taraftan sakatlığını tamamen atlatan Mert Hakan Yandaş ve yeni sol bek Ezgjan Alioski’nin Kasımpaşa maçı kadrosuna alınmaları bekleniyor.

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#Fenerbahçe#Joao Pedro#Süper Lig

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