Fenerbahçe'de HJK Helsinki maçı öncesi 20 eksik! Bu maça iddaa oynayanların %34'ü...

Bu bir ilandır

FENERBAHÇE

- Yeni sezona Vitor Pereira yönetiminde Adana Demirspor karşısında 1-0'lık galibiyetle başlayan Fenerbahçe'de, santrfor krizi söz konusu!

- Thiam, Barış Sungur kadro dışı. Samatta liste dışı. Valencia ve Serdar Dursun sakat. Elde "9 numara" oynatabileceğiniz 2 genç kaldı. Melih Bostan ve Arda Okan Kurtulan...

- Orta alanda da birçok eksik var! Pelkas ve Mert Hakan sakat. Sinan Gümüş, Perotti, Oğuz Kağan, Murat Sağlam, Caner kadro dışı. Dirar, Çağtay Kurukalıp ve Burak Kapacak liste dışı. Ozan Tufan son antrenmanda yer almadı, muhtemelen maçta da oynamayacak ve Watford'a transfer olacak.

- Savunmada da durum farksız... Caulker, Kim, Zanka ve Lemos liste dışı. Tam 20 eksik!

- Kalede problem yok. Altay ve Berke Özer oynayabilecek durumda. Orta alanın yaratıcı isimlerinde de problem yok. Mesut Özil ile İrfan Can Kahveci ilk 11'de olacak. Savunmanın kritik ismi Attila Szalai de hazır. Yanında Tisserand, Serdar Aziz ve Novak'la birlikte...

HJK HELSINKI

- Geçen sezon Veikkausliiga'da şampiyon olan HJK Helsinki, 16 haftası geride kalan yeni sezonda da maç fazlası ve 9 puan farkla lider durumda bulunuyor.

- Avrupa'ya bu sezon Şampiyonlar Ligi 1. ön eleme turuyla giriş yaptılar. Buducnost Podgorica'yı elediler ancak 2. ön eleme turunda Malmö'ye diş geçiremeyip Avrupa Ligi'ne aktarıldılar.

- Avrupa Ligi'nin 3. ön eleme turunda Neftçi Bakü'yü geçip son basamakta temsilcimiz Fenerbahçe'yle eşleştiler.

- Yeni transfer Tim Sparv ve kaptan Daniel O'Shaughnessy, Finlandiya Milli Takımı ile EURO 2020'de boy gösterdi.

- Santrfor bölgesinde oynayan Roope Riski aday kadrodan turnuvaya geçemedi ancak 2021 takvim yılında HJK Helsinki formasıyla çıktığı 26 maçta 21 gol katkısı (16 gol - 5 asist) yaptı.

- Sağ kanatta görev yapan ağabeyi Riku Riski ise Avrupa'da son oynadıkları Neftçi Bakü maçında tabela yapmıştı.







CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Fenerbahçe, Avrupa arenasında 910 gün sonra bir resmi karşılaşmaya çıkacak. (21 Şubat 2019, Zenit)

- HJK Helsinki, Avrupa kupalarında oynadığı son 9 maçın sadece 1'ini kaybetti. (4 galibiyet - 4 beraberlik)

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu UEFA Avrupa Ligi ön eleme karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Fenerbahçe kazanır" oldu!

%34'lük kesim ciddi eksiklerine rağmen sarı-lacivertli temsilcimizden HJK Helsinki önünde galibiyet bekliyor...

%11'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve 90 dakika içerisinde en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.

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