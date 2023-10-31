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Fenerbahçe'de hesapları bozan sakatlıklar! Djiku, Fred, Becao, Samet Akaydin...

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Fred#Djiku
Fenerbahçede hesapları bozan sakatlıklar Djiku, Fred, Becao, Samet Akaydin...
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2023 07:00

Fenerbahçe'nin Pendikspor maçında sakatlanan Fred, Becao ve Samet Akaydin'in durumları belli oldu. Öte yandan Djiku'nun da kaçıracağı maçlar netleşti.

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Fenerbahçe son 10 günde bazı as futbolcularının peş peşe sakatlanmaları nedeniyle ciddi sorun yaşıyor.

25 Ekim’de sol ayak bileğinden ameliyat olan Serdar Aziz 1.5 ay yok. Ludogorets maçında sağ ayak metalors kemiğinde deplase kırık oluşan Djiku da Trabzon ve Ludogorets rövanşında forma giyemeyecek.

Pendikspor maçında ayağı çimlere takıldığı için ikinci yarıya çıkamayan Becao da Trabzon sınavına yetiştirilmesine çalışıyor.

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Takımın başarısında büyük payları var

Pendikspor maçının 9. dakikasında sağ ayak üst adalesinde çekme hissettiği için oyundan çıkan Fred ise Trabzonspor ve Ludogorets karşısında oynayamayacak.

Dün MR’ı çekilen Brezilyalı oyuncunun kasık bölgesinde çekme ve zorlanma tespit edildi. Fenerbahçe’nin bu sezon Türkiye’de ve Avrupa’da oynadığı 19 karşılaşmayı da kazanmasında büyük payı olan Fred’in 12 Kasım’daki Adana Demir karşılaşmasına yetişmesi bekleniyor.

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Yine Pendik deplasmanında ayağına kramp giren Samet’in de Trabzon maçında oynaması için büyük çaba sarfediliyor.

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#Fenerbahçe#Fred#Djiku

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