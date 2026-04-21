Fenerbahçe'de her şey 4 günde değişti: Bir son dakika şoku daha!

#Fenerbahçe#Süper Lig#Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçede her şey 4 günde değişti: Bir son dakika şoku daha
Oluşturulma Tarihi: Nisan 21, 2026 23:59

Süper Lig'de hafta sonu 90+7. dakikada kalesinde gördüğü golle Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kalarak lider Galatasaray'ın 4 puan gerisine düşen Fenerbahçe, deplasmanda Konyaspor'a 120+2. dakikada yediği golle 1-0 mağlup oldu ve Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe, deplasmanda Konyaspor ile karşılaştı.

TEDESCO'DAN ROTASYON YOK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, müsabakaya Ederson, Semedo, Milan Skriniar, Oosterwolde, Levent Mercan, N'Golo Kante, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, Musaba, Kerem Aktürkoğlu ve Sidiki Cherif 11'i ile başladı.

Gözden Kaçmasınİsmail Yüksek: Tek kelimeyle rezillikİsmail Yüksek: 'Tek kelimeyle rezillik!'Haberi görüntüle

HAMLELER ETKİSİZ KALDI

İlk yarıda pozisyona girmekte zorluk yaşayan Fenerbahçe'de 56'da Talisca ve Fred hamleleri geldi.

Tedesco, daha sonra kanat oyuncularında değişikliğe giderken, sarı-lacivertliler rakip kalede bulduğu pozisyonlarda gol çıkaramadı. Yeşil-beyazlılara karşı kalesinde net pozisyon da vermezken, 90 dakika golsüz eşitlikle sonuçlandı.

TEK GOL 120'DE PENALTIDAN GELDİ 

Tek maç eleme usulüne göre oynanan çeyrek final turunda uzatma dakikalarına geçildi.

Fenerbahçede her şey 4 günde değişti: Bir son dakika şoku daha

Konyaspor atağında ceza sahasında Semedo ile Kramer arasında yaşanan ikili mücadele sonrası VAR'dan maçın hakemi Ozan Ergün'e uyarıda bulunuldu. Pozisyonun tekrarını izlemek üzere kenara gelen Ergün, ceza sahası içinde çekme olduğunu belirleyerek penaltı noktasını gösterdi.

Yeşil-beyazlılar 120+2. dakikada Jevtovic'in golüyle öne geçerken, mücadele de bu golle sonuçlandı.

Fenerbahçede her şey 4 günde değişti: Bir son dakika şoku daha

FENERBAHÇE VEDA ETTİ

Karşılaşmadan 1-0 mağlup ayrılan Fenerbahçe, kupaya veda etti. Konyaspor ise adını yarı finale yazdırdı.

Fenerbahçe, bu sezon statü değişikliğine gidilen Türkiye Kupası grup aşamasını 9 puanla 2. sırada tamamladı. Sarı-lacivertliler, C Grubu'nda Beşiktaş'a mağlup olurken, Beyoğlu Yeni Çarşı, Erzurumspor FK ve Gaziantep FK'yı yendi. Kanarya, kupada bu sezon 9 gol atarken, kalesinde 4 gol gördü.

Sarı-lacivertlilerin Türkiye Kupası'nda oynadığı maçlarda Talisca 3 golle en golcü isim olurken, Marco Asensio 2 gole imza attı. Dorgeles Nene, Archie Brown, Sidiki Cherif ve Musaba ise 1'er gollük katkı sağladı.

Fenerbahçede her şey 4 günde değişti: Bir son dakika şoku daha

LİGDE DE SENARYO FARKLI DEĞİL

Fenerbahçe, 4 gün önce Rizespor ile evinde oynadığı Süper Lig maçında da aynı senaryo yaşandı. 

Sarı-lacivertliler, 90+7. dakikada kalesinde gördüğü golle Karadeniz ekibiyle 2-2 berabere kalarak lider Galatasaray'ın 4 puan gerisine düşmüştü. 

 

#Fenerbahçe#Süper Lig#Ziraat Türkiye Kupası

