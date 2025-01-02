Fenerbahçe’de her şey 2. yarıyı bomba gibi açabilmek için! Mert Hakan, Livakovic ve Oğuz Aydın dönüyor

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F.Bahçe’de sakatlıklarını atlatan yıldız oyuncularına kavuşan Jose Mourinho, yeni yıla umutla ve çalışarak girdi. Mert Hakan Yandaş, Dominik Livakovic ve Oğuz Aydın’ın dönüşü yüzleri güldürse de disiplinden ve çalışma prensibinden taviz vermeyen Portekizli teknik adam ikinci yarıya fırtına gibi girmek için, yılbaşı ertesi de olsa takıma izin vermedi ve ‘antrenmanlara devam’ dedi.

‘KOMUTAN’ GÖREVE HAZIR DÖNÜYOR

Kasık sakatlığı nedeniyle son 6 maçta forma giyemeyen kaptan Mert Hakan Yandaş, ikinci yarıya hırsla hazırlanıyor. Sakatlığını tamamen atlatan Mert Hakan ikinci yarıda Mourinho’nun en büyük kozu olacak. Orta sahada pres ve bağlantı rolünün yanı sıra takımın saha içindeki ateşleyici gücü de olan Yandaş, Hatay maçında sahada olacak.

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LiVAKOViC VE OĞUZ AYDIN DA GELiYOR

Başakşehir maçında sakatlanan Livakovic ve Oğuz Aydın sakatlıklarını atlatarak 2024 yılının son antrenmanında Samandıra çimine ayak bastı. Livakovic kaleci antrenmanlarına başlarken hafta sonuna kadar Hatay maçında görev alacak seviyeye gelmesi bekleniyor. Ancak Mourinho riske etmemeyi düşünürse kale İrfan Can Eğribayat’ın olacak. Oğuz Aydın’ın ise Konyaspor maçıyla kadroya alınması bekleniyor.

MOURiNHO YENi YILA HATAY MAÇINI ÇALIŞARAK GiRDi

Fenerbahçe’de teknik direktör Jose Mourinho yılbaşının ertesi günü takıma izin vermezken kendisi de 2025’e çalışarak girdi. Portekizli çalıştırıcı ligde pazar günü karşılaşacakları Hatayspor’un maçlarını izlerken bu anları sosyal medya hesabından ‘mutlu yıllar’ başlığı ile paylaştı.

2024 YILINDA 55 MAÇA ÇIKTI

Fenerbahçe, 2024 yılında Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası, UEFA Avrupa Konferans Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri ve UEFA Avrupa Ligi'nde toplam 55 maç oynadı. Bu mücadelelerde sarı-lacivertliler 36 galibiyet, 9 mağlup yaşadı. 10 karşılaşma ise berabere sona erdi. Ayrıca sarı-lacivertliler, U19 takımıyla çıktığı TFF Süper Kupa maçında sahadan çekildiği için Galatasaray'a hükmen kaybetti. Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetiminde ligde 99 puan toplayarak kulüp tarihinin en fazla puan elde ettiği sezonu yaşadı.

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YILI İKİNCİ TAMAMLADI

Sarı-lacivertliler, Trendyol Süper Lig'in 17 haftasında oynadığı 16 mücadelede 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 36 puan topladı. Kanarya, rakip filelere 40 gol gönderirken, kalesinde 15 gol gördü. Lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde olan Fenerbahçe, 2024 yılını ikinci tamamladı. Sarı-lacivertliler, ligin en az gol yiyen takımı konumunda yer alıyor.