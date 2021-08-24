Fenerbahçe'de Helsinki hazırlıklarının İstanbul etabı tamamlandı!



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde ısınma, kondisyon ve çabuklukla başlayan idmanda 2 gruba ayrılan futbolcuların, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdiği belirtildi.

Çift kale maçla devam eden antrenmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.

Sakatlıkları bulunan ve antrenmanda yer almayan İrfan Can Kahveci, Dimitrios Pelkas, Serdar Dursun ve Filip Novak'ın tedavilerine devam edildiği kaydedildi.

Hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayan Fenerbahçe, karşılaşma için son çalışmasını yarın saat 19.00'da maçın oynanacağı statta yapacak. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Vitor Pereira ile futbolculardan Luiz Gustavo da yarın saat 18.30'da karşılaşmanın oynanacağı statta bir basın toplantısı düzenleyecek.

Fenerbahçe, yarın saat 10.00'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Finlandiya'ya hareket edecek.