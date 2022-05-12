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Fenerbahçe'de hedef büyük golcü! Camiada tek beklenti...

#Fenerbahçe#Süper Lig#İsmail Kartal
Fenerbahçede hedef büyük golcü Camiada tek beklenti...
Süleyman Arat

Fenerbahçe'de taraftar artık ne Valencia gibi kanattan devşirme bir golcü ne de Serdar Dursun gibi tam anlamıyla bekleneni veremeyen bir isim istemiyor. Kalede, savunmada ve orta sahada futbolcuların performansından çok memnun olan camiada şimdi tek beklenti Van Hooijdonk, Nobre, Sow gibi bitirici bir isim.

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Kötü başlayan sezonda teknik direktör İsmail Kartal’la büyük bir çıkışa imza atan, ligin bitmesine iki hafta kala Şampiyonlar Ligi ön elemeleri oynama şansını büyük ölçüde garantileyen Fenerbahçe’de yeni sezonda tek hedef büyük bir golcüye imza attırmak.

Santrfor dışında takımın genelinin performansı şampiyonluk için yeterli bulunurken, yönetim transferde bütün dikkatini kendisini kanıtlamış, kariyerli bir golcü
oyuncu bulmaya verecek.

KİM GELDİYSE FAYDA ETMEDİ

Son yıllarda golcü olarak alınan Slimani, Frey, Samatta, Mevlüt, Cisse, Kemal Ademi, Berisha kelimenin tam anlamıyla hayal kırıklığı yaratırken, hiçbiri F.Bahçe için yeterli bulunmadı. Çok büyük umutlarla alınan Vedat Muriqi bile bekleneni veremedi. Taraftar artık ne Enner Valencia gibi kanattan devşirme bir golcü ne de Serdar Dursun gibi tam anlamıyla bekleneni veremeyen bir isim istemiyor ve daha yüksek bir profilli transfer bekliyor.

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İSMAİL KARTAL'LA KÜLLERİNDEN DOĞDU

Ligin 25. haftasında deplasmanda oynanan Giresunspor maçına kadar kaos ortamından çıkamayan, o dönem lig ikincisi Konyaspor’un 8 puan gerisinde altıncı sırada yer alan Fenerbahçe İsmail Kartal’ın dokunuşlarıyla üzerindeki ölü toprağını atmış tüm futbolcular gerçek performanslarına ulaşmıştı. Kalede, savunmada ve orta sahada fut bolcuların performansından çok memnun olan camiada şimdi tek beklenti Van Hooijdonk, Nobre, Sow gibi bitirici bir isim.

SOL KANAT, ÖN LİBERO VE KALECİ DE ALINACAK

Ocak transfer dönemini pas geçen, az ve öz transferle başarı elde eden Fenerbahçe yönetimi, ‘süper golcü’den başka yedek soyunmayı sorun etmeyecek ön libero, sol bek ve sol kanat transferi yapmayı da planlıyor. Ayrıca yönetimin bir diğer hedefi kaleci Altay Bayındır’ın arkasında iyi bir yedek bulmak. Bilindiği gibi Başkan Ali Koç, bu sezon Altay Bayındır’ın yokluğunda kaleyi koruyan Berke Özer’le sözleşme yenilenmeyeceğini ve genç eldivenle yolların ayrılacağını açıklamıştı.

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#Fenerbahçe#Süper Lig#İsmail Kartal

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