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Futbol
Haber Giriş: 25.03.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Fenerbahçe'de hedef Boupendza veya yeniden Vedat Muriqi

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F.Bahçe yeni sezon öncesi forvet arayışında. Samatta, Cisse ve Ademi’de aradığını bulamayan Kanarya’nın transfer için düğmeye bastığı öğrenildi.

Spor Arena / Süleyman ARAT - F.Bahçe’de golcülerin suskunluğu nedeniyle gelecek sezonun planlamasında forvet hattında değişiklik sinyalleri alınırken İtalyan basınında yer alan ‘Vedat Muric Fenerbahçe’ye dönüyor’ haberleri taraftarlar arasında heyecan yarattı.

Bununla beraber, F.Bahçeli yetkililerinin Hatayspor’un golcüsü Aaron Boupendza’yla ilgilenmediklerini açıklamalarına rağmen bu isim konunda da dedikodular yeniden alevlendi.

Hatayspor Basın Sözcüsü Spor Arena'ya gündem yaratan açıklamalar yapmıştı...

Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı ilk kez açıkladı Boupendza - Fenerbahçe gerçekleri...
Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı ilk kez açıkladı! Boupendza - Fenerbahçe gerçekleri...

Samatta ve Papiss Cisse’den istediği verimi alamayan, büyük umutlarla aldığı Kemal Ademi’de de hayal kırıklığı yaşayan Fenerbahçe’nin önümüzdeki sezon için mutlaka çok etkili bir golcüyü takıma kazandırmak için şimdiden çalışmalara başladığı da edinilen bilgiler arasında.

Son Dakika: Fenerbahçede hedef Boupendza veya yeniden Vedat Muriqi

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